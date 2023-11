En la marcha por la no violencia, familiares de la mujer de la balacera apuntaron contra el accionar de la Justicia

En plaza 25 de Mayo, agrupaciones y movimientos feministas marcharon en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí estuvo presente una prima de Julieta Herrera, la mujer baleada en Rawson por su expareja, en la que también resultaron heridos sus hijos, permaneciendo uno de ellos en grave estado. Los familiares de la mujer apuntaron al accionar de la Justicia, por su lentitud.

La marcha se llevó adelante en la plaza central de la provincia y tuvo un contexto con un fuerte y reciente caso que causó conmoción en la provincia: el sujeto que, tras discutir, baleó a su expareja, le disparó a sus dos hijos y luego intentó suicidarse, algo que no consiguió, sino que resultaron heridos y uno de los niños está en estado crítico.

Fue Yanina, una prima de Julieta la que se encargó de alzar la voz, dar a conocer lo que venía pasando la víctima y apuntó contra la Justicia por el lento accionar, ya que había denuncia previa de hace más de un mes, en la que se solicitaba asistencia y ayuda ante casos de violencia que había sufrido de manos del autor del atentado.

“Julieta pide Justicia, que por lo pronto saquen al violento del hospital porque está sólo a 4 habitaciones de donde está ella. Eso es violencia”, dijo Yanina, quien agregó que “por favor la Justicia que actúe y la contenga”.

La prima de la víctima continuó criticando a la Justicia al mencionar que es “la Justicia no llegó a tiempo, siempre lerda con sus papeles, esperemos que ahora actúe y que pague”, haciendo referencia en lo último al sujeto que gatilló contra su familia.

“Es muy difícil decirle a una mujer que denuncie cuando no tiene las herramientas ni la capacidad de poder ser contenida. Una mujer llega a denunciar y por ahí ni la escuchan. La Justicia no actua, llega tarde, las leyes tiene que cambiar, el que las hace las paga. Y si una persona no está capacitada para estar en la calle, que esté preso. Basta de que tengamos que enterrar a una mujer. Lamentablemente hoy Julieta está afectada. Un papá que le dispara a sus hijos, no merece estar libre, tiene que vivir para ver en carne propia lo que le ha hecho y cómo ha dañado a esas criaturas”, cerró con la voz entrecortada Yanina, la prima de Julieta, la mujer que baleada por su expareja, espera la recuperación de su hijo, que se encuentra en grave estado.