La OSP regularizó las prestaciones médicas, aunque los aranceles siguen siendo bajos

El jueves en Banda Ancha, pasó Juan Carlos Bordes, presidente del Colegio Médico, quien aseguró que la Obra Social Provincia (OSP) regularizó las prestaciones médicas, aunque los aranceles de los profesionales siguen siendo bajos.

'Es un tema bastante profundo en el análisis, porque realmente va muy atrasado el monto plus de la consulta profesional’ manifestó. Luego agregó que OSP, que es la obra social que en San Juan mejor paga, está por debajo de los valores de la consulta en cualquier especialidad.

Por otro lado, el Presidente del Colegio médico señaló que el nuevo ministro de Salud Pública, Almilcar Dobladez les ha manifestado que tiene en mente comenzar a tratar la salud pública y la privada por igual, por iguales y con acciones entrelazadas. 'Has muchos pacientes se vuelcan a la salud pública, por más que tengan obra social, porque no cuentan para cubrir el resto de lo que tienen que pagar para llegar a la consulta ética o a la prestación médica', planteó el titular del Colegio Médico.

En ese sentido, Bordes señaló que, al volcarse la gente a los centros de salud públicos para hacerse atender, más allá de contar con obra social, lo que produce es una saturación de la salud pública.

Dobladez asumió el compromiso de trabajar junto al Colegio Médico

‘Nosotros le mandamos como corresponde el saludo correspondiente por su cargo nuevo y él a su vez, tuvo el compromiso de llamarnos para informarnos. Nosotros queremos saber en qué podemos ayudar para la mejora de la salud de la gente’, contó Bordes sobre el nuevo ministro.

Prepagas: médicos esperan que el nuevo gobierno pueda "transparentar la situación"

Bordes indicó que tienen esperanza de que la Obra Social Provincia (OSP) a través de este nuevo Gobierno que encarará Marcelo Orrego, se le preste más intención a la trasparencia. ‘Hay que transparentar la situación real, que no solo pasa en salud. Por lo cual, hay que generar estratégica a largo corto y mediano plazo y trabajar con todos juntos, para que esto no se vuelva a suceder, porque recae sobre la gente, porque encima que está enferma y tiene la obligación de tener dinero para poder hacerse atender, en muchos casos no puede por esta saturación.