25N: cómo fueron las primeras marchas feministas en San Juan

Este sábado 25 de noviembre se recuerda un nuevo aniversario del Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer. Desde Diario 13 hablamos con Melisa Trad, una referente feminista y periodista local, que recordó cómo fueron las primeras marchas del movimiento en San Juan. Así se fortaleció el “Ni Una Menos”.

Melisa recuerda que antes de la primera movilización, existieron otras que fueron “muy importantes para las mujeres. Pienso hasta en momentos donde debatíamos el matrimonio igualitario en la provincia, pienso en esas marchas cuando me llevas un poco al pasado”.

“En algunas marchas éramos realmente menos de 100 personas, hace muchos años atrás y eso fue creciendo. El punto culmine quizás fue la legalización del aborto. Tanto en el 2018 cuando no se logró, pero las calles se volvieron bastante masivas para las mujeres, y después cuando finalmente si se legalizó” expresó Trad.

La referente local cuenta que, mientras cursaba la Licenciatura en Comunicación Social tenía una “necesidad y sentía esa labor como periodista, aunque no lo publicara en algún medio”. También agregó que ella usaba las redes sociales para visibilizar las manifestaciones: “todavía tengo imágenes o videos de muy mala calidad que publicaba hace 10 años atrás”.

La periodista sanjuanina destaca que año tras año fue escalando la cantidad de gente que se fue uniendo y que “de a poco empezamos a ver mucha más diversidad, a conocer los sectores de donde venía cada una y cuáles eran las cosas realmente importantes de debatir”.

Finalmente, Melisa destacó la importancia de seguir militando en las calles: “creo que hay que seguir marchando porque no me parece que se vengan tiempos muy nobles para nosotras, para las mujeres” y agregó como ejemplo que “la legalización del aborto no habría ocurrido jamás en la Argentina si no hubiese sido por la presión de los movimientos sociales en las calles”.