Amante del rock y trabajador, el recuerdo de la madre de César a 1 año de su trágica muerte

El 19 de noviembre de 2022, un siniestro vial cambió para siempre la vida de la familia Sánchez. Sobre todo, la de Juana, madre de César. Estando en una farmacia, esperando a que le entreguen una medicación por su reciente operación, la mujer nunca se imaginó la fatal noticia que esa mañana le dio su marido, luego de un llamado con uno de sus hijos. 'Vénganse ya a la 7º porque César tuvo un accidente y falleció'.

Luego de que le dieran la trágica noticia, Juana se derrumbó. 'A mi se me derrumbó el mundo ese día, yo creo que en ese mismo momento morí con él', expresó entre lágrimas al rememorar esos crueles instantes en los que se enteró del dolor más grande e indescriptible que puede tener una persona: la pérdida de un hijo.

Juana, al igual que su esposo y sus otros 6 hijos, llegaron hasta el lugar del fallecimiento de César, para junto a Familias del Dolor y la Esperanza colocar un cartel para recordar al joven sanjuanino. En conversación con el móvil de Canal 13, la destruida madre recordó a su hijo, revelando que era amante del rock y que muchas horas del día se la pasaba escuchando a Dread Mar -I. También lo rememoró con un pibe trabajador, que les dejó 'materialmente y espiritualmente muchas cosas', y sobre todo, que sentía un gran amor por su familia y sus amigos.

En el acto de inauguración del cartel con el nombre de César, en ese lugar de Pocito, donde por un choque contra una camioneta lamentablemente perdió la vida, la familia además pidió justicia y empatía por este joven que tempranamente dejó este mundo de forma trágica.

Justicia porque entienden que el hombre que atropelló a César, tuvo plena responsabilidad en el choque, porque no contaba con todos los papeles de la camioneta y porque ponen en duda, que el joven haya conducido alcoholizado. Juana aseguró que su hijo cuando bebía no conducía. Además, la mujer se quejó porque nunca les avisaron que la causa se cerró, que solo había sido ese juicio abreviado en el que el conductor no fue preso porque la Justicia determinó que César conducía con alcohol en sangre.

Empatía pidieron los Sánchez, porque las autoridades, precisamente la Policía, no les informó nunca de la muerte de César. Juana contó que se enteraron por portales digitales del trágico siniestro en el que su hijo perdió la vida. 'Primero se enteró mi hija, y después se enteró otro de mis hijos, que son los que fueron a la Comisaría, y mi hijo el que le llamó a mi esposo para contarle y pedirles que nos viniéramos', rememoró entre lágrimas Juana.

Por su parte, el presidente de Familias del Dolor y la Esperanza, Guillermo Chirino destacó la puesta del cartel al cumplirse un año del trágico fallecimiento de César. 'Le decía a la madre de César que la forma de seguir adelante es estando unidos y tratando de concientizar a los sanjuaninos de que tomen conciencia a la hora de manejar, que si conducen no tienen que tomar, ya que César fue lamentablemente uno de los casos de alcohol en sangre que enlutó a su familia', sostuvo.

Para luego cerrar sus declaraciones pidiendo una vez más porque la provincia se adhiera a la Ley de alcoholemia, la cual lleva unos años de vigencia en el país. 'A César lo recordamos con la puesta del cartel y llamando a la conciencia a la sociedad para que sepan que esto no es algo que no le pueda pasar a cualquiera de nosotros', sentenció.