Abrumados por la crisis, dos nenes sanjuaninos podrían quedar en la calle

Rosa Fernández es una madre rawsina, que atraviesa el peor momento de su vida, según comentó a este medio. Su marido, sus dos hijos y ella quedarían en la calle, a no ser que alguien pueda ayudarlos dándoles hospedaje o un alquiler con una cuota accesible. Su esposo trabaja haciendo labores particulares en casas y son beneficiarios de planes de ANSES, sin embargo, desde que el dueño del lugar donde alquilan les pidió que lo desalojen porque él vivirá en esa casa nuevamente, viven una pesadilla. Además se suma al mal momento, que no pueden pagar las terapias de su hijo, que es autista,

'No tenemos donde ir y se nos hace imposible pagar lo que piden en estos momentos para alquilar. Hay muchos que alquilan pero no permiten niños también y yo tengo dos, una nena de siete y un nene de cuatro años con trastorno del desarrollo del habla y autismo. No estamos bien económicamente, la pasamos mal por la situación del país y necesito ayuda', expresó Rosa.

La mujer, explicó a este medio que desde antes de las elecciones habría asistido a diferentes oficinas de gobierno para pedir ayuda y no le habrían dado una solución. 'Hemos ido a diferentes lugares del gobierno, hemos buscado alquileres pero no hemos conseguido. Estábamos esperanzados de conseguir una casa del IPV, por mi niño que sufre una discapacidad, pero no nos tocó. No estamos en condiciones de pagar ciento veinte mil pesos para alquilar por mes. Ni siquiera hemos podido hacer las terapias que mi hijo necesita, por falta de dinero en los últimos meses', indicó.

Por otro lado, la madre sanjuanina alegó que se añade a su problema habitacional, que como su esposo trabaja de manera informal no tiene recibo de sueldo, por lo que afirmó que toda ayuda será bienvenida, inclusive si les prestaran un alojamiento.

Finalmente la mujer explicó que, como uno de sus hijos tiene dos discapacidades que le impedirían desenvolverse por si sólo, de acuerdo a lo que informó Rosa él requiere de su cuidado y atención parental. Razón por la que ella no puede salir a trabajar, porque nadie podría cuidar de sus hijos, en especial el mas chico, ya que cada tanto atraviesa crisis y sólo se calma en los brazos de su mamá, según explicó a Diario 13.

Ante esta situación pide ayuda a la comunidad, todas las personas que puedan colaborar para ayudar a esta familia a salir adelante, pueden comunicarse al 2645 31-3689.