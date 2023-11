Atentos padres: comenzaron a reportarse en la provincia casos de faringitis bacteriana

Luego de la preocupación de padres y madres por la suba de casos de streptococo pyogenes en San Juan, comenzaron a registrarse casos de faringitis bacteriana. A raíz de esto, la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando habló este lunes en conferencia de prensa sobre esta angina bacteriana, de la que contó que se da producto del streptococo.

Ante la crecida de casos en la provincia, la ministra desaconsejó el uso del barbijo, puesto que se trata de una bacteria y no de un virus. Así como también desaconsejó los autotest. ‘Todo lo contrario, la gente, si tiene síntomas de faringitis, debe ir al médico’

'Nosotros tenemos que acudir a los profesionales de la salud para que sean ellos los que determinen. También les recomendamos a la población que no se automediquen, porque muchas veces el tomar antibióticos que no son los recomendados generan resistencia antimicrobiana, y cuando necesitamos efectivizar ese tratamiento específico por una bacteria, ya no es efectivo. Por lo que, consulten a los profesionales de la salud', expresó la titular de la cartera sanitaria.

Cabe recordar, que tanto la streptococo como la faringitis son bacterianas. Es decir, bacterias con las que carga la población, por lo cual, se descuenta que sea un virus. Ante esta situación, es recomendable que los sanjuaninos y sanjuaninas no entren en estado de preocupación, pero si de recaudos como ventilar los ambientes, el lavado permanente de manos. Además, los profesionales de la salud no recomiendan el uso de barbijo porque se trata de una bacteria y no de un virus.

Por el lado de la bacteria streteptococo, desde la semana pasada, Salud Pública no está recibiendo reportes de internación. De todos modos, Venerando recordó a la población que deben lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes y que está desaconsejado el uso del barbijo porque no se trata de un virus sino de una bacteria.