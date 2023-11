Conocé a Karen, la estudiante de Arquitectura que se coronó como mejor asadora

Durante el pasado fin de semana se realizó una nueva edición del Concurso del Asador en el departamento San Martín. Allí una joven sanjuanina se coronó como la mejor asadora en la categorías 'A las brasas'. El dato curioso es que ella no trabaja ni estudia nada vinculado a la gastronomía.

Karen Moreno fue la mujer presentó uno de los mejores platillos de toda la noche en este certamen que cada vez va tomando más relevancia provincial. Ella contó en Cien por Hora que se enteró de la existencia de este evento en 2022, cuando alguien cercano a su círculo compitió y le despertó ese interés.

'Del concurso me enteré el año pasado, cuando un amigo participó. Le pregunté como era el tema para inscribirse y le dije que este año me iba a presentar. Así fue, cuando vi ahora la publicación del concurso no lo dudé y me anoté. Quería participar sola, no quería hacer grupo porque más que nada el asado uno lo suele hacer sólo más allá de que uno siempre lo comparta en familia o comparte el momento con un mate, generalmente uno lo hace sólo', expresó.

La galardonada reveló que siempre le gustó dedicarse a la cocina, puntualmente a hacer asados, pero que nunca se formó académicamente ni laboralmente para hacerle. Simplemente fue algo que se fue estableciendo como un pasatiempo en su vida, el cual empezó a darle buenos resultados, dejando siempre a todos sus comensales sumamente satisfechos.

'Con mis amigos siempre que nos juntamos a hacer asado la que lo hace soy yo. Lo hago hace bastante tiempo porque la verdad que me encanta, lo hago de hobbie no de manera profesional. No tiene nada que ver con lo que hago en mi vida, yo estudio arquitectura y justamente trabajo en un estudio de arquitectura. En mi familia la que estudió para ser chef fue mi hermana, pero yo nada que ver', manifestó.

Por último Karen, que también disfruta de hacer pastas caseras, contó cuáles fueron los secretos que utilizó para hacer el mejor asado de toda su categoría el fin de semana. En ese sentido remarcó que lo más importante, es no apurar la cocción de la carne y tener paciencia para obtener los mejores resultados.

'Lo que hice fue hacerlo lento, no hay que apurarlo nunca. Las brasas las puse indirectamente, no directamente. Armé un círculo con las brasas y en el medio puse el costillar del lado del hueso. Lo tapé con papel aluminio y ahí lo dejé unas dos horas y media para que se cocine despacio. De esa forma lo fui haciendo y después, 15 minutos antes de entregar el plato, lo di vuelta para darle el sellado y así quedó', reveló.