Héroe sin capa: vio que un chivito recién nacido se moría porque no podía comer y lo salvó

Este lunes el móvil de Canal 13 contó la acción de un rawsino, Luis, que como un "héroe sin capa" le salvó la vida a un chivito recién nacido en Matagusanos. El animal no comía y como el puestero no podía encargarse de él, se lo regaló.

Luis contó que "ayer fuimos al campo y paramos en el puesto de Matagusanos. Este chivito no podía comer, no se movía, ya se moría, no lo podían atender porque tienen muchos animales y decidimos traerlo". Y agregó que "le empezamos a dar leche con una mamadera y ahora se levanta, va a la puerta".

"Lo ví, recién nacido, estaba solo en un corralito porque no se podía parar. Florencio, el dueño del puesto, atareado con las demás cabras y cabritos no tenían tiempo para atenderlo. Además por una cuestión genética, la raza con los problemas, tiene problemas en la mandíbula", relató el rawsino.

"Le faltaba más agua que comida, ahora se ha levantado y anda", contó.

Acerca de por qué decidió traerlo a su hogar, Luis explicó que "en primer lugar no tenían medios para alimentarlo, hacía falta un biberón. Como el puestero me conoce, hay una amistad, decidió regalarmeló".

Mirá en el video insertado al principio de la nota su relato.