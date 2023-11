VIH: dicen que pocas personas acceden a la profilaxis pre y post exposición

“Hasta septiembre detectamos 105 casos de VIH positivo en San Juan. Si bien ese número es menor que el del año pasado, siento que podríamos haber evitado estos diagnósticos si más personas pidieran los tratamientos de profilaxis previo y posteriores a la exposición”. Con esta frase, Ariel Giménez, director del Programa Provincial de Sida, en San Juan, comentó cómo es la realidad de esta enfermedad en la provincia. Esto, en la previa del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre.

Según el especialista, el 2022 tuvo un récord de diagnósticos. Es que, para ellos, se acumularon los casos de 2020 y 2021, que estuvieron relegados en la pandemia de coronavirus. Ahora, la cifra es un poco más alentadora, pues hasta el mes de septiembre, que es hasta cuando tienen analizadas las estadísticas, hubo 105 casos. En promedio mensual, en el 2022 se detectaron unos 13 casos, mientras que ahora son unos 11.

Si bien estos datos podrían ser considerados como positivos, Giménez dijo que ellos no pueden evitar ver esta cifra como una deuda pendiente. “En 2020 empezamos a entregar la profilaxis pre exposición y post exposición. Estos tratamientos permiten que en caso de considerar que podrías haberte contagiado, el virus no ingrese a tu cuerpo”, dijo y comentó que sienten que no están teniendo la respuesta esperada de parte de la comunidad.

La Prep se trata de pastillas que se entregan y se dosifican de acuerdo a las indicaciones médicas. Es para personas que tengan antecedentes de enfermedades de transmisión sexual y por quienes consideren que pueden tener riesgo de contagiarse. Quien desee acceder debe consultar y los casos son analizados por especialistas. Este método reduce entre un 96% y un 99% la probabilidad de contagio

“Cuesta que la gente naturalice estos tratamientos. Yo trabajo hace 10 años en estos consultorios y hace años atrás la gente llegaba tapada a hacerse los testeos. Ahora eso cambió. Creemos que esto mismo pasará con el paso de los años con los tratamientos. Aún hay sectores de la sociedad resistentes a hablar de sexualidad. Vimos en una jornada que la mayoría de los adolescentes siguen aprendiendo sobre sexualidad con sus pares y no con sus padres y esto sigue siendo un riesgo. Pedimos que haya más charla en las casas”, agregó el especialista.

Sobre la profilaxis “prep”, Giménez comentó que desde junio de 2020 hasta la actualidad sólo 76 personas accedieron a ella, y que hubo “un muy leve aumento” con el paso del tiempo. “Sin embargo, la demanda profilaxis post exposición no aumentó nada con el paso de los años”, agregó y resaltó que las personas interesadas en acceder a estos tratamientos pueden hacerlo de manera gratuita.

La profilaxis post exposición antes se utilizaba sólo para casos de relaciones sexuales no consentidas –violaciones-, pero ahora todas las personas que hayan tenido relaciones sin uso de preservativo puede solicitarla

Para la profilaxis pre exposición dijo que los sanjuaninos pueden pedirla en el consultorio de la Diversidad, en La Rotonda, todos los días desde las 17; en Infectología del Hospital Rawson y del Hospital Giordano (en Albardón) todos los días en horario de mañana. Mientras que, la profilaxis post exposición se puede pedir en todos los hospitales que tienen Servicio de Urgencia. “La post exposición es importante pedirla antes de las 72 horas de haber mantenido una relación sexual que se considere que te pone en riesgo de contagio”, concluyó.