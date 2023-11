Doble dolor: primero murió su hija y ahora la obra social le da la espalda

Kevin Ramirez, el papá de Isis la nena que padecía leucemia y murió el 13 de noviembre atraviesa un momento difícil. Porque además de sufrir la pérdida de su hija junto a su familia, lucha contra la obra social a la que está afiliado.

Según comentó a Diario 13, desde el momento en que la niña fue diagnósticada el Hospital Rawson, el nosocomio le brindó los remedios necesarios para que ella venciera la enfermedad. A más de dos semanas de la muerte de la niña, la obra social no devuelve el medicamento para reponer en el hospital capitalino.

En este sentido, Kevin explicó que días después de que su nena falleció, él envió un correo electrónico a la Superintendencia de Salud para pedir ayuda, ya que su obra social Incluir Salud no les entrega el tratamiento oncológico que utilizó su hija y fue otorgado por el hospital ubicado en el departamento Capital.

De acuerdo a sus dichos, detalló en el escrito, que la pequeña ingresó en el nosocomio el 17 de octubre a terapia intensiva, bajo el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, pero en el transcurso de la enfermedad esto le generó un ACV y murió el 13 de noviembre. 'Desde el primer momento el hospital se hizo cargo de todo, incluso de la internación. Después de que internaran mi nena, le presenté a la obra social cada una de las recetas , estudios, etc. , para que ellos paguen el tratamiento y ahora que está fallecida, no me quieren entregar nada', expresó Kevin Ramirez.

Según los dichos de Kevin, desde que inició los trámites lo único que logró fue que le reciban la documentación personalmente y a través de whatsapp. También enviar la información a auditoría médica, pero de ahí en mas ha perdido todo contacto y la respuesta ha sido nula.

Cabe mencionar que lo único que pide el papá de Isis, es que la obra social se haga cargo de los gastos que se generaron durante en diagnóstico y tratamiento de su pequeña. 'Sino se hacen cargo de lo que necesito, ¿para qué estoy afiliado?. Considero una falta de respeto y de insensibilidad que jueguen con nosotros. Sino fuera por los médicos del Hospital Rawson mi hija no hubiera recibido ningún tratamiento y hubiera muerto antes', indicó Ramirez.

Por último, el padre sanjuanino dijo que el personal del hospital capitalino, les dio toda la documentación necesaria para que desde la obra social constaten que la menor recibió todo tipo de ayuda por parte de ese centro médico. 'A la espera de recuperar lo otorgado a Isis, ya que lo que se necesita no es dinero, sino la medicación para recuperar esos remedios y permitir que otra persona puede iniciar o proseguir su tratamiento y en el mejor de los casos, salvar su vida', concluyó acerca de su conflicto Kevin Ramirez, a este medio.