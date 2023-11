Odontología en jaque por los costos y faltantes de insumos

Este martes, pasó por Cien por Hora, Jorge Castro presidente del círculo odontológico de la provincia de San Juan. Tal como en los sectores de la salud hay dificultad para conseguir los insumos en la ontología no son la excepción. De acuerdo con lo que comentó el profesional sanjuanino, muchos de los problemas están alineados con los costos y los faltantes.

“Los costos, en este tipo de situaciones hacen que se compliquen un poco. Hemos atravesado una situación complicada durante todo el año, aunque sabíamos que sobre fin de año iba a ser aún más complicada la situación”, inició Castro. Seguidamente explicó que “al igual que otros sectores de la salud, estamos afectados. El 90% o más de los insumos que utilizamos son de origen importado, entonces la práctica profesional nuestra se complica por el faltante de productos y por los costos”. También explicó que hay una amplia demanda, pero al haber poca oferta, el precio sube considerablemente.

Otro de los puntos que informó Castro es que no han llegado a suspender la atención, pero si han postergado cirugías, u otras intervenciones por los insumos. “Por ahí no se llega a suspender tratamientos convencionales, a lo mejor se puede suspender o postergar alguna cirugía de tipo maxilofacial para lo cual se necesita algunas cuestiones que son muy específicas. Pero en la actividad cotidiana diaria con los tratamientos más habituales el problema es que no se puede conseguir muy fácil los materiales”, confesó.

En lo que es la parte estética, explicó: “nosotros utilizamos unas resinas para hacer las ondulaciones o las reconstrucciones que son del mismo color del diente, sobre todo cuando el sector muy visible. Para eso las resinas vienen en una escala de colores y uno toma el color que tiene el paciente. El problema es que los colores más habituales no se consiguen”.

Con las obras sociales aún hay inconveniente, sobre todo por los elementos que se necesitan, Por ello, algunos profesionales hacen el copago, y acuerdan con los pacientes para poder trabajar de manera ágil con los tratamientos.