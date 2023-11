Presentaron el Plan Estratégico de Uso del Agua: 'Se lo entregaremos al próximo gobierno'

Este martes se realizó la presentación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos para la provincia, en la sala Auditorio del Museo de Bellas Artes "Franklin Rawson". En ese marco, el secretario de Agua y Energía, Ramiro Cascón, dialogó con Canal 13 para dar más detalles al respecto.

Cascón dijo que "es una hoja de ruta, es lo que pensamos nosotros que puede ayudar a los que integran el equipo que les va a tocar gestionar el agua en San Juan".

"Hay contribuciones de lo que se vino discutiendo en la Mesa del Agua, después evaluado por los especialistas en la universidad, del INTA, del Instituto Nacional del Agua, del Centro Regional de Aguas Subterráneas. Hay propuestas como el balance hídrico, la planificación plurianual", detalló Cascón. Y también habló de un "fortalecimiento de Hidráulica con algunas propuestas por ejemplo para que las juntas puedan transformarse en personas jurídicas que puedan administrar los recursos que recaudan de sus regantes".

Acerca de que si este plan tiene el visto bueno de las autoridades entrantes, es decir del gobierno que encabezará Marcelo Orrego a partir del 10 de diciembre, dijo que "nosotros no hemos pedido reunirnos, hoy esta tarde vamos a tener (reunión) para poder brindarseló. Este plan no los obliga a nada, no están obligados a tomar, solamente es una colaboración".