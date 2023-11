A un mes del reclamo por los pozos negros colapsados, los rawsinos no tienen respuestas

Rosa Fernández y Javier Villalba, vecinos del Barrio Sutiagyf, reclamaron nuevamente ante la cámara de Canal 13, que en su comunidad ubicada en el departamento Rawson se reunieron para reclamar. Porque los pozos negros se desbordaron y los líquidos cloacales inundaron las calles de la comunidad. Hace un mes, este medio se dirigió al lugar, para visibilizar su protesta y no tuvieron una solución.

Desde hace seis meses que los lugareños sufren esta problemática, ya que el camión atmosférico de la municipalidad dejó de ir al lugar, según contó Rosa. 'Yo llevo desde hace tres días sacando estas aguas servidas, ayer me demoré una hora y media en hacerlo y doy a gracias a mis vecinos que me ayudaron porque sola no podía. En estos momentos, los del monoblock estamos pagando un camión particular.

En este sentido piden que les den prioridad, por los peligros que esto representa para los lugareños. Alegan que no se trata ni siquiera de una cuestión de limpieza, sino que es necesario el cambio por cuestiones de salud. Las plantas bajas de los departamentos se inundan de heces y aguas servidas, por lo que realizaron un comunicado al Ministerio de Salud pública, que hasta este martes 28, no fue contestado. 'El diez de octubre mandamos un pedido a Salud Pública (Ministerio) y nunca vinieron. Lo que mas nos preocupa es que el agua se mete adentro de las casas, de los vecinos que viven en planta baja, sin contar el olor que padecemos día a día', expresó la vecina.



Colapso cloacal en barrio Sutiagyf de Rawson: "necesitamos prioridad, es un problema urgente"

Por su parte, Javier relató que ellos creen que se trata de una necesidad urgente que además, las autoridades gubernamentales, les ayuden a instalar las cloacas en el lugar, ya que realizar esa acción tiene un alto costo para los ciudadanos. Además destacó el peligro de que a causa de los reservorios de aguas servidas, sean víctimas de virus que transportan los mosquitos cómo: dengue, zika y demás.