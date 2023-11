Conector Sur: dicen que por los robos en la zona la bicisenda no se usa

La bicisenda del Conector Sur a la altura de la intersección con Guayaquil, en el tramo departamento de Rawson, dicen los vecinos que no se usa con frecuencia o como debería ser. Y eso radica en la cantidad de robos.

Vecinos de la zona contaron que “no transitan porque roban y no hay por dónde salir”, haciendo referencia a que la bicisenda se encuentra pegada al guardrail del conector.

La realidad es que la bicisenda tiene tan poco uso que al realizar el desplazamiento y recorrida el móvil de Canal 13, se puede observar cómo la pintura de demarcación vial se encuentra en muy buenas condiciones, con las flechas de dirección dibujadas y la bicicleta plasmada en el trazado, que indica que es la movilidad que debe transitar por allí.

Otra realidad que marcaron los vecinos es que muchas personas deciden caminar por el espacio destinado para las bicicletas porque las veredas no se encuentran en condiciones. Lo que expresan es que muchas tapas para protección dónde hay árboles, están rotas, caídas o simplemente ya no existen. Este también es un motivo que copera para que los ciclistas no puedan desplazarse con total normalidad ya que en sectores hay personas caminando en ella.