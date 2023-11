Es costurera, perdió 11 disfraces y pide ayuda para recuperarlos

Está desesperada. Lleva más de 24 horas sin dormir y casi no se levanta de la máquina de coser. Es que, perdió en un remis, una bolsa con 11 disfraces que tenía que entregar a madres de una escuela para que los niños usaran en la velada de fin de año. En este contexto, Vanesa Aracena, la mujer que perdió estos disfraces, pide ayuda a la comunidad. “Estoy haciendo los trajes nuevos, sin dormir, porque necesito entregar el pedido, pero si alguien los tiene pido que los devuelva. Es mucho tiempo y plata lo que estoy perdiendo”, dijo.

Vanesa vive en Iglesia, pero desde hace muchos años confecciona trajes y disfraces para chicos de escuelas del Gran San Juan. Fue en el viaje de una escuela a otra que extravió una de las bolsas. “Viajé desde Iglesia para hacer las entregas. Primero fui a una escuela y después me juntaba con unas madres cerca de la plaza de Concepción. Cuando me bajé y empecé a entregar las cosas, vi que me faltaba una bolsa”, comentó.

Además, Vanesa dijo que ella había tomado el remis en la calle y que no sabe ni qué auto era. “Estaba apurada, sólo vi que decía Taxi San Juan, pero no recuerdo ni el número de móvil”, dijo y comentó que calcula que perdió unos $70.000. Es que además de los tarjes extraviados tuvo que comprar materiales nuevamente para confeccionar los nuevos.

“Estoy trabajando sin parar porque esas mamás confiaron en mí y necesitan los trajes, pero igualmente me sirve recuperarlos, porque puede reutilizar los trajes o alquilarlos”, agregó y dijo que publicó en las redes sociales el pedido de ayuda con las fotos que le había enviado a las madres para mostrarles cómo habían quedado los disfraces. A la vez, dijo que quienes tenga información puede comunicarse al 2644844082.