Reclaman que no tienen agua y que este problema empezó tras una obra de cloacas

Vecinos de calle Entre Ríos, entre Pedro Echague y Maipú, en Capital, están indignados, dicen que hicieron numerosos reclamos y que no les solucionan el problema. Es que, luego de que en la zona se realizara una obra de cambio de cañerías de cloacas, dicen que no tienen suficiente agua. Algunas vecinas de la zona comentaron que hay momentos que no puede ni bañarse.

Nora Pauliello es una de las vecinas que encabezó la queja. Acompañada de unos cuantos habitantes de la zona, contó que la falta de agua es un problema nuevo. “Es algo que pasa desde que se hizo la obra de clocas”, dijo la mujer y contó que hay vecinos que hace más de un mes no pueden usar sus lavarropas porque no tiene presión para que se carguen de agua.

Según lo que comentaron los vecinos ya presentaron varios reclamos y al parecer, nadie sabe cuál es la razón del problema. “Estamos cansados, porque el agua es un bien necesario para todos los vecinos. En la zona vive mucha gente mayor y no pueden estar cargando con baldes para poder llenar la mochila del inodoro”, agregó la vecina.