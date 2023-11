Antena de Radio Colón: los dueños dicen que funciona, pero no es así

La antena de Radio Colón desde hace tiempo es una amenaza de 214 metros de altura y 96 toneladas de peso. Así lo consignaron ex empresarios y ex empleados de una de las emisoras madre de la radiofonía sanjuanina. Si bien sus actuales propietarios aseguraron a Diario 13 que la antena en la actualidad emite la señal de la radio en AM560 esto no es así. La forma más sencilla de constatarlo es simplemente poner el dial en cualquier equipo radiofónico y se puede notar que no hay actividad.

Esto además respalda en que los antiguos trabajadores y dueños confirmaron esta situación a Diario 13. 'Esa antena tiene una mapa de cobre bajo tierra que es equivalente a la altura que tiene la antena en superficie, que fue roto con la construcción del hipermercado que está frente a la antena', contaron. Además agregaron las fuentes consultadas, que otras de las características que necesita para funcionar es humedad en el suelo y esa situación no se da hace décadas en el predio donde está montada la mole de hierro. 'Antiguamente ahí habían viñedos porque eran fincas de la familia Graffigna, por eso había humedad constante en el terreno, desde que no se cultiva más eso dejó de regarse', aclaran.

Pero estas mismas fuentes aclaran que cabría una remota posibilidad de hacerla funcionar si se usara un transmisor, pero a la vista está que no se está usando tampoco ese método. Cabe recordad que esta atenta con la potencia que tenía se podía escuchar hasta en el sur de Estados Unidos.



Respecto del peligro que genera no estar en condiciones, la fuentes coincidieron en los mismo. 'Esa antena no tiene mantenimiento desde hace por lo menos unos 50 años'. Además agregaron, 'más de una vez entes privados y del Estado Nacional han intimado a realizar tareas de mantenimiento por el peligro que significa algo tan grande y sin ser cuidada y revisada periódicamente'. Pero también sostuvieron que por una cuestión de costos no se pudo realizar. Por último explicaron que profesionales anteriormente consultados sostuvieron que la única manera de desmontar la antena debería ser por tramos con explosivos porque el herrumbre acumulado en años por el no mantenimiento pertinente haría imposible poder sacar los distintos tornillos y remaches que se usaron en su momento para ponerla en pie.