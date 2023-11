El extraño caso del bebé que convulsiona a toda hora y no lo ayuda ningún medicamento

Con tan sólo 4 meses está mostrando la valentía que tiene. Es que, casi la mitad de su corta vida la lleva luchando contra una enfermedad que no saben qué la genera. Alex Rodríguez convulsiona casi a toda hora y no hay medicamento que le haga efecto. “Es muy extraño lo que le pasa a mi hijo y por eso nos vamos a Buenos Aires para ver si pueden descubrir qué es lo que le produce las convulsiones. Supuestamente tiene epilepsia supe refractaria y no hay remedio que le haga algo. Lleva casi dos meses convulsionando y durmiendo. No es vida ni para él, ni para nosotros”, comentó Ivana Quintero, la mamá del pequeño que en la jornada de este viernes fue trasladado al hospital Garrahan para que sea atendido.

Hace casi dos meses, Alex comenzó a convulsionar. “Su cuerpito saltaba y se hacía como una bolita, hasta que se me desmayaba en los brazos. En el hospital de Caucete me decían que era porque tenía hambre, que eran cólicos o que eran reflejos de recién nacido, pero yo sabía que era algo grave”, dijo Ivana y comentó que en cuanto llegó al hospital Rawson, le dijeron que su hijo era epiléptico y desde ahí permanece internado.

“Los anticonvulsivos no le funcionan y ahora consiguieron un medicamento que le duerme el cerebro, pero es peligroso porque puede fallar su corazón, porque es muy pequeño. “Eso lo mantiene dormido por ratos y lo que necesitamos es un diagnóstico. Queremos que alguien nos diga de dónde vienen los ataques que le dan porque cada vez es peor. Antes las epilepsias eran de pocos segundos, pero se van alargando. Anteayer convulsionó casi toda la noche y sabemos que mientras más larga son se vuelven más peligrosas porque se mueren las células de su cabecita”, dijo y comentó que tras muchos días de lucha lograron que el bebé sea trasladado al hospital Garrahan.

“No queremos perder más tiempo, estoy cansada de pedir que atiendan a mi hijo, pero ahora tengo más fe. Nos dijeron que hay 30 tipos de epilepsia y una vez que sepan qué es, podrán tratarlo. Tengo esperanza de que mi hijo va estar bien”, agregó la mujer que junto al papá de su hijo viajaron a Buenos Aires.

“No entiendo por qué nos pasa esto. Es nuestro único hijo, tuve un embarazo hermoso y tenemos muchos sueños para los tres y siento que no es justo. No estamos disfrutando y él no está viviendo su infancia. Yo quiero verlo crecer. Lleva casi la mitad de su vida durmiendo y por eso pido oraciones. Que los sanjuaninos pidan por él”, concluyó la mamá.