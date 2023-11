Vacunación contra el Covid: fuerte relajamiento de padres que no llevan a sus hijos a inmunizarse

Muy distante, muy lejos quedaron los días de encierro por la pandemia, y las largas filas para vacunarse contra el Covid 19. En este 2023, en San Juan, el número de personas que se acercan a los centros de vacunación fueron descendiendo con el correr de los meses. En el comienzo del penúltimo mes del año, Canal 13 conversó con Fabio Muñoz, jefe de inmunizaciones de la provincia, quien señaló la franja etaria que más está haciendo notar su ausencia en los centros de salud para inocularse, son los que van de los 6 meses a 18 años.

Teniendo en cuenta este dato, desde el área de Inmunizaciones de la provincia resaltaron una vez más la importancia de que los padres lleven a sus hijos a vacunarse, para que cuenten con el esquema de vacunación completo. Así como también, el funcionario de la cartera sanitaria recordó que la vacunación contra el Covid debe realizarse desde los 6 meses en adelante.

'Es muy poca la gente que se está arrimando, tuvimos un momento en el cual se incrementó la vacunación, pero fue pequeño ese tiempo, pero ahora no están yendo muchas personas a vacunarse', expresó el funcionario de Salud Pública. Para luego subrayar que es importante que la población tenga en cuenta que debe seguir acercándose a vacunar. 'La pandemia no ha acabado, hay casos y todos los días se va poniendo muy dinámico la situación con la pandemia. Cuando no teníamos la vacuna, todos querían vacunarse, ahora que la tenemos no muchas personas acuden a realizársela, y la verdad es que es muy importante mantener el sistema inmune preparado para cualquier adversidad', expresó Muñoz.

En los centros de salud se está aplicando la vacuna Moderna bivariante, que cubre contra Omicrón y sus subvariantes. Según los nuevos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 6 meses a los 49 años, la persona que no tengan comorbilidad, debe tener dos dosis colocadas más un refuerzo. A partir de ese cuarto refuerzo debe repetir la inoculación del refuerzo cada 1 año.

Para la población mayor de 50 años o con comorbilidad, deben tener completo el esquema de vacunación con las dos primeras dosis, luego el refuerzo, y después repetir el refuerzo cada 6 meses.

El Jefe de Inmunizaciones señaló que la otra franja etaria que está en falta es la que va desde los 19 a los 39 años. En tanto, el sector de la población que va de los 40 a los 50 años también registra una notable baja de personas que acuden a los centros de salud ya sea para completar su esquema de vacunación e inmunización, o para renovar el refuerzo.

‘Es muy importante poder recibir todas estas vacunas, aprovechando el sistema de calendario de vacunación tan rico en la Argentina porque es muy completo. Solo tengo que ir al centro de salud más cercano a mi vacunación con el carnet de vacunación y el DNI', resaltó Muñoz.