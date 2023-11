El infernal acoso que vive una influencer sanjuanina: 'Me dijo que me iba a violar'

Recientemente en redes sociales una influencer sanjuanina hizo un escrache público que impactó a la sociedad por lo delicado del caso. Directamente la joven reveló que desde hace años que una persona la acosa de una manera sumamente violenta. En ese sentido aseguró que este sujeto llegó a asegurarle que la iba a abusar sexualmente.

Camila Fernández es la sanjuanina que está denunciando esta situación desde hace algunos días mediante su cuenta de Instagram. Ahora, en Cien por Hora, contó con lujo de detalles cómo comenzó y cómo sigue actualmente esta tormentosa rutina que se viene manteniendo desde hacen 4 años aproximadamente.

'En 2019 hablé por redes con Rodrigo Búsico. En ese momento estudiaba cine y él me decía que estudiaba lo mismo pero en Buenos Aires. Empecé a hablar con él como si fuéramos colegas. En ese momento yo estaba entrando en una depresión. Él es una persona que te hace entrar en confianza, entonces le llegué a contar lo que estaba pasando en ese momento. Después empecé a notar que él no estaba bien, con algunas cosas que hizo. Pasaron 3 meses como mucho y decidí no responderle más. Ahí empezó el acoso a través de cuentas falsas, me empezó a llamar así que tuve que cambiar mi número', expresó.

La joven esperaba que esta situación terminara en algún momento, pero esta persona no dejaba de acosarla todos los días a través de cuentas falsas. Cuando ella lo confrontaba él aseguraba que no era responsable de esos mensajes. Sin embargo, ella estaba segura que era Búsico el autor de los escritos, ya que la amenazaba con cosas puntuales que sólo le había contado a él en su momento.

Todo empezó a empeorar, por lo que ella decidió buscar en Google el nombre de este sujeto para ver si ya tenía algún antecedente de ese estilo. Allí fue que Camila descubrió que él en 2018 había sido escrachado por mujeres que cursaban en la misma facultad que él. Ellas aseguraban que las había acosado tanto de manera presencial como virtual. No obstante, el acusado no sufrió ninguna represalia por parte de la institución ya que al parecer era familia de un directivo.

'Trató de hackear mi Instagram, me llegaban por día como 50 avisos de Instagram de que estaban intentando entrar a mi cuenta. Después averiguó mi mail y me empezaron a entrar más de 30 correos de odio muy fuertes. También me empezó a mandar fotos de su miembro con fotos mías. En el 2020 fui a la Policía a hacer la denuncia y me dijeron que debía ir a Delitos Cibernéticos. Fui y denuncié con un montón de pruebas que había juntado. Me tomaron la denuncia pero nunca me llamaron y a Rodrigo nunca le llegó esa denuncia así que no hicieron nada. Tuve dos intentos de suicidio en ese tiempo, tenía una depresión muy fuerte', contó.

Toda esta situación fue agravándose cada vez más, hasta llegar a amenazas sumamente delicadas. Esta persona le aseguró a Camila que iba a venir a San Juan o que si ella llegaba a viajar a Buenos Aires, la iba a abusar sexualmente.

'Empecé tratamiento con un psiquiatra por esta situación de la depresión y la ansiedad. Salí de esa terapia en 2021 y en 2022 ya estaba sin tratamiento de nada, pero el acoso seguía, nunca paró. Me daba mucho miedo porque él me amenazó de un montón de formas. Este año tenía entradas para ir al Lollapalooza y la tuve que sortear porque él me amenazó con violarme si iba. Tengo guardado todo lo que él me manda, tengo millones de capturas. Me amenazó un montón de veces, incluso me dijo que iba a venir a San Juan. Este año me dijo que había averiguado mi dirección', relató.

Frente a toda esta situación que se ha extendido por unos 4 años, la sanjuanina decidió volver a acudir a las autoridades por más que no había recibido la respuesta deseada la primera vez. La semana pasada realizó la presentación correspondiente en el CAVIG, por lo que ahora está esperando que las autoridades se involucren en su caso para poder darle una solución.

'Como todo se puso más serio en enero le escribí al padre. Me leyó y no me respondió pero me siguió en Instagram que me pareció raro. En marzo le volví a escribir sin recibir respuesta, en mayo pasó lo mismo de que me leía y no me contestaba. La semana pasada le volví a escribir diciéndole que su hijo me estaba acosando y que necesitaba ayuda. Recién lo escraché ahora porque tuve bastante miedo. Hace algunos días me escribió el padre y me dijo que iba a volver a hablar con él, dándome a entender que ya había hablado antes con él. Me dijo que iba a tomar medidas y que su madre estaba muy enferma, que lo disculpara. El padre me dijo que no iba a venir a San Juan porque no tenía plata y porque él no lo iba a dejar'. detalló.

Lo último que supo Camila de su acosador, fue mediante un comentario que le dejó a través de un comentario en un video de YouTube, ya que ella lo bloqueó de todas las redes posibles. En ese mensaje él le decía que la había bloqueado desde la cuenta de su padre, así que ya no iba a poder contactarse más con él. Debido a esto, ella ahora simplemente aguarda que las autoridades puedan ayudarla a terminar con este calvario.