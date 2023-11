La ministra de Educación Cecilia Trincado dialogó con la prensa este jueves por la mañana donde hizo un balance de su gestión, además de referirse a la Escuela carcelaria y cómo sigue la situación de los docentes que cumplieron suplencias y reclaman demora de pago.



Fin de ciclo: 'Me voy conforme, el 70% de las escuelas tienen la hora extendida'

"Ha sido un año complejo como para todos, pero hemos hecho mucho en Educación. Se han dado pasos importantes en algunas áreas particularmente, ajustándonos a la normativa existente y que a veces es complejo pero lo hemos llevado adelante", dijo.

"Así era el tema de la hora extendida, que no era fácil generar esa hora más y me voy muy conforme porque el 70% de las escuelas sanjuaninas están con hora extendida, que no es menor", manifestó.

Además destacó todo lo desarrollado sobre la educación domiciliaria y hospitalaria, entre algunos de los logros de la gestión.

Escuela carcelaria: "Estamos cumpliendo con la ley y a los docentes se le respetarán los derechos"

Al respecto, Trincado expresó que "yo he hablado con todos los cuerpos docentes en más de una oportunidad. Los he recibido en mi despacho y he ido inclusive a la Escuela en contexto de encierro".

"Hemos creado la modalidad en San Juan, igual que la domiciliaria y hospitalaria como modalidad específica, no como modalidad de educación especial que sí estaba planteada", agregó.

Trincado dijo también que "ellos tienen derechos legales que a todos se les respeta y se les ha respetado y las nuevas autoridades respetarán".



Como sigue la situación de los docentes que cumplieron suplencias y reclaman demora de pago

Sobre este punto, la Ministra saliente explicó que el tema no está resuelto aún "porque diariamente también siguen ingresando los expedientes. Yo firmo en el orden de los 200 expedientes diarios de designaciones. Luego es un circuito que no es corto, es complejo y por los nuevos circuitos han surgido algunos inconvenientes de interpretaciones diversas, que por eso hemos ido tratando puntualmente cada caso".