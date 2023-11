La historia de la misteriosa mujer que pide gatos y luego nadie sabe de su existencia

Proteccionistas sanjuaninas se unieron para pedir ayuda a las autoridades policiales y judiciales, por la presunta existencia de una mujer que maltrataría animales. Una de las rescatistas habló con Diario 13 al respecto e informó que se encuentran indignados porque ninguna de las fuerzas de seguridad, considera que haya un delito. Por esta razón, denuncian a la mujer a través de las redes sociales.

La denuncia inicia, porque de acuerdo a los dichos de la entrevistada Emilia Merino, se le entregaron a L.T. una vasta cantidad de gatitos y gatas preñadas. Suman a esto que, la mujer los pidió utilizando varios perfiles de WhatsApp en su haber y una vez que conseguía a los animales bloqueaba a las personas, quienes no tenían mas contacto con los gatos entregados. Por lo que nadie sabe que hace con los animales y vecinos dicen que escuchan llantos y gritos de animales de noche.

En este sentido, la rescatista Emilia Merino, informó que ante el presunto maltrato de la mujer contra los animales, el pasado viernes tras la denuncia que hicieron contra L.T. en la Secretaría de Medioambiente, desde la entidad enviaron personal a la casa de la mujer y ellos realizaron una inspección. Ellos interrogaron a la mujer denunciada y ella les dijo que sólo convivían con ella dos gatos adultos y cómo no había una orden judicial para que los enviados ingresaran al domicilio, no pudieron hacer mas que hablar con la mujer.

Por otro lado, Merino y otras rescatistas contaron a este medio que se dirigieron a la Comisaría 28° a realizar la denuncia correspondiente contra la señora. Sin embargo, los uniformados tampoco pudieron allanar la casa porque no contaban con una orden del Tercer Juzgado Correccional porque, según los dichos de la proteccionista, quienes cumplen sus funciones en el lugar consideran que no hay un delito.

'Lo único que si pudo hacer la policía fue hablar con los vecinos de la mujer y constatar que ellos tienen miedo de decir algo malo de ella. Pero en esa casa se escuchan animales gritando y creen que la señora hace cosas fuera de lo normal', explicó Merino.

Ante esta situación, la rescatista indicó que luego de que los policías interrogaran a las personas del vecindario de la acusada, entraron por el frente de la casa y llegaron al fondo de la misma, pero la acusada nunca los dejó ingresar a las habitaciones.

No contentas con el resultado de la investigación, las protectoras decidieron dirigirse a los vecinos, quienes dijeron sobre su vecina acusada de violencia que no querían decir nada en su contra, porque le tenían miedo. De hecho este medio, quiso hablar con las personas y los consultados se negaron, manifestando que en los alrededores de la casa de la señora, porque en las noches se escucha gritar a los animales, en especial gatos y están seguros casi a cien por ciento de que la señalada, practica magia negra, algo que preocupó en un mayor nivel a las rescatistas. 'Por lo pronto pudimos realizar una denuncia formal contra M.T. pero no tenemos mas que eso. Y el Tercer Juzgado no nos da ninguna información, ellos solamente archivan la causa y envían los pormenores a la Comisaría 28°, pero a los denunciantes no nos dicen nada. Sólo me contestaron en una ocasión , justamente diciendome que no había delitos', expresó Emilia Merino.

Finalmente, Merino destacó que no sería la primera vez que ella y sus colegas denuncian. El caso mas reciente que siguieron es el de una mujer de apellido Páez, quien se dedicaba a medicar animales sin ser veterinaria. Y actualmente, siguen de cerca los casos en que las personas llevan a los animales a castrar y últimamente, según contó otra proteccionista llamada Jesica Guardia, han aumentado los casos de muertes de animales post operación.

Actualmente, el caso en que se investiga a M.T. está bajo la supervisión de la Comisaría 28° del departamento Rivadavia. Y en redes sociales, algunos rescatistas han replicado un posteo en que se coloca la foto y nombre de la mujer acusada, con el fin de que nadie mas le entregue gatitos bebés o gatas preñadas.