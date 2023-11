Desde Udap aseguraron que ya está encaminado el pago de la deuda a docentes

En la mañana de este lunes, docentes sanjuaninos comentaron que siguen sin cobrar algunas horas que ya trabajaron en diferentes escuelas. Si bien, dijeron que hay docente que lograron solucionar el problema, agregaron que hay otros que llevan años si poder acceder al pago de sus expedientes. En este contexto, Patricia Quiroga, secretaria General de Udap dijo que ellos ya lograron destrabar uso 400 expedientes y que serán cobrados el 17 de octubre.

Según lo que explicó Quiroga, los docentes que cobrarán en unos días, son los que presentaron su expediente antes del 13 de octubre. Mientras que el resto, serán abonados posteriormente. “Los pagos saldrán en planillas complementarias”, dijo y comentó que son cerca de 400 docentes los beneficiados.

Además de informar que este conflicto estaría solucionado, la referente de Udap dijo que también está encaminada la solución para las vicedirectoras que no cobraron por la extensión horaria que hubo, debido a la implementación de la Jornada Extendida. “Nosotros hace 4 meses estamos en la gestión, porque hubo un error. Hace 15 días tuvimos una reunión y arreglamos los puntos”, dijo y comentó que no se realizó este pago porque cuando se confeccionó el decreto no incluyeron a las vicedirectoras, por equivocación.