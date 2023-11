Docentes sanjuaninos siguen sin cobrar: 'Nos están tomando el pelo'

Hace una semana Marina Caminos, una docente sanjuanina, contó a Canal 13 que habían cientos de profesores y profesoras que llevaban al menos medio año trabajando sin cobrar un peso. Ahora, 7 días después de dar su testimonio, la educadora aseguró que si bien algunos colegas recibieron el pago de algunos sueldos adeudados, siguen manteniendo deudas con ellos. En ese sentido advirtió que si esta situación persiste, tomarán la decisión de salir a marchar por las calles.

Caminos contó este lunes 6 de noviembre en Cien por Hora que tanto ella como sus colegas siguen sin recibir el dinero que les corresponde. Aseveró que desde el Ministerio de Educación les dan miles de vueltas para terminar sin darles una respuesta clara sobre qué ocurrirá con su situación.

'Hubo un porcentaje de docentes que ya recibieron sus haberes pero el resto no y no estamos de hablando de expedientes que llevan meses, sino algunos que llevan hasta 11 años. Están trabados en distintas oficinas, no tienen excusa porque no saben que es lo que se han hecho con esos expedientes y no te dan respuesta. Somos muchos docentes, creemos que nos están tomando el pelo. Nos tienen de un lado para el otro y ya estamos cansados', expresó.

Si bien la entrevistada aclaró que en su caso particular recibió el pago de algunos meses, todavía le deben diferentes salarios. Ella manifestó que hace 2 meses que tomó nuevas horas de clases y que todavía no se las abonan en el tiempo que corresponde. Sumado a esto, se quejó de que les solicitaran a cada uno de ellos que fueran al Centro Cívico con su número de expediente, manifestando que serían los propios trabajadores de Educación los cuáles deberían contar con esa información.

'Necesitamos una respuesta como corresponde. Están dando manotazos de ahogado, nos piden a nosotros que llevemos los números de expediente. Es una vergüenza, ellos tienen que tener la información de todos los docentes de la provincia que están trabajando. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo y ellos no tienen información de la gente que tienen a cargo. Que cumplan con su trabajo como nosotros cumplimos y que nos paguen, es lo único que pedimos. Esto no es político', aclaró.

Siguiendo en la misma línea dejó en claro que a ellos no les interesa qué autoridades esté en funciones actualmente, que si esto se sostuviera en la gestión de Marcelo Orrego, también tomarían la misma posición.

'Hablaban de una planilla complementaria y al final quedó en veremos. La van estirando. Te hacen ir al Centro Cívico y en la isla te dicen que está por salir la planilla complementaria, pero es así todos los días. Queremos una respuesta, sentimos que se están burlando de nosotros. Si no tenemos una respuesta a finales de la semana vamos a seguir reclamando y tendremos que tomar otras medidas. No somos piqueteros pero si para recibir respuesta necesitamos cortar calles lo vamos a hacer', sentenció.