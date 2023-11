El granizo y las heladas tardías afectaron cultivos en el sur de la provincia

En el programa Banda Ancha el Secretario de Agricultura, Martín Gómez Sabatié explicó cómo afectaron el granizo y las heladas tardías hectáreas cultivadas del departamento Sarmiento, al sur de la provincia de San Juan. En varios casos los peritajes para constatar la situación ya fueron realizados mientras que en Jáchal aún restan por hacer esos estudios.

Hay líneas de apoyo económico para quienes denuncien en el Ministerio de la Producción éstos fenómenos, fundamentalmente para pequeños productores. En el caso de los más grandes generalmente tienen acceso a seguros que cubren 100% del siniestro.

El granizo se precipitó el pasado 26 de octubre produciendo daños leves que no superan el 5% de lo cultivado. El sector afectado es vid, pistacho y melón.

En el caso de la helada tardía que se registró el pasado 3 de noviembre, dañó 85 hectáreas de vid y 10 de pistacho. En el caso de Jáchal hay denuncias por los daños por heladas y en las próximas horas se coordinarán los peritajes para verificar la afectación.

Según explicó el funcionario hay un programa de asistencia a productores en estos casos que es un aporte no reembolsable que no son significativos pero viene bien para pequeños cultivos de hasta 15 has. Los grandes productores deberían tener el seguro que cubre el 100% de los daños. Quien tenga más de un 35 % de afectación se lo ayuda con 120 mil pesos por hectárea afectada en la vid. Otro cultivos la asistencia es de 102 mil pesos por hectárea.