Sorteo del IPV: estos son los ganadores de este lunes

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizó este lunes el cuarto sorteo de viviendas del año, en el que se preadjudicaron 287 casas ubicadas en los departamentos de Angaco y Sarmiento. Los/as beneficiarios/as podrán acceder a los barrios José Segovia/Malvinas Nos Une, con 187 unidades habitacionales, y Solares del Sur, con 100.

Los/as ganadores/as de cada sorteo deberán cumplir con una serie de requisitos para ser adjudicatarios/as definitivos/as, como no tener otra propiedad, no estar inhibidos judicialmente, no tener deudas con el IPV, entre otros. El equipo de Adjudicaciones del IPV se encargará de verificar la documentación y la situación de cada preadjudicatario/a.

Al respecto, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) pone a disposición de la población el listado de los preadjudicatarios. En el siguiente link.

Continuando con el cronograma previsto, el sorteo continúa mañana martes 7 de noviembre a partir de las 8 horas, jornada en la que se sortearán las viviendas correspondientes a los barrios Tehul (25 de Mayo), El Puerto (Calingasta) y Valle Norte (Valle Fértil). Se solicita a la población no asistir al lugar de sorteo, se puede ver en vivo a través de la página de Si San Juan.