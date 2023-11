Un nuevo y polémico procedimiento policial, esta vez a una trabajadora trans

Una nueva y polémica detención de la Policía de San Juan quedó registrada en video y la vivió una trabajadora sexual trans, quien terminó en un patrullero y trasladada a una comisaría. Lo llamativo es que en el registro se observa cómo la detienen entre unos 8 policías, entre agarrones y forcejeos.

El hecho trascendió en las últimas horas pero sucedió hace días atrás. Fue en la zona roja que hay en la Ciudad de San Juan y fue allí donde los efectivos de la fuerza detuvieron a la trabajadora sexual.

Lo que se observa en el video es que luz de día y el forcejeo de muchos efectivos con la trabajadora.

Desde AMMAR San Juan (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), Mónica Lencina, su conductora, contó que “esto fue a primera hora de la mañana y la compañera todavía se encontraba trabajando y obviamente fueron a detenerla. El problema no es que la detengan, sino la forma, la manera, cantidad de efectivos. A la compañera además le sacaron la plata y el celular”, aunque esto último no quedó registrado en denuncia “por miedo a la represalia de la Policía”, agregó la presidenta del sindicato en la provincia.

La trabajadora sexual fue trasladada a la comisaría 3ra bajo la carátula de desacato a la autoridad, elaborándole una infracción contravencional.

“No hacía falta tanto, por empezar no es ninguna delincuente, es una mujer que estaba buscando la moneda para subsistir, porque no alcanza ni para llegar al fin de semana. Que la atropellen tan feo y le hagan perder lo poco que tiene, es de terror. Es común que las traten así a las compañeras”, relató Lencina.

Otros casos de accionares polémicos

Hace dos semanas atrás, mientras un móvil de Canal 13 transmitía en vivo desde el centro, comenzó a llevarse adelante un procedimiento policial que quedó registrado durante la transmisión. Una mujer que le habría dado un golpe a una máquina expendedora de peluches, fue abordada por efectivos de la fuerza. La mujer estaba acompañada por los hijos y ante el pedido de que no la detengan por un golpe a la máquina y la insistencia, más efectivos la rodearon para detenerla. Ingresaron a un local comercial y en el interior comenzó el forcejeo. Hubo empujones, efectivos y la civil en el suelo, los hijos queriendo intervenir y policías apartándolos. Todos hechos que quedaron registrados, exponiendo la forma de proceder de la policía para realizar una detención.

En la Estación Córdoba

A mediados de septiembre, un episodio que involucró a civiles y a la Policía de San Juan tuvo lugar en la Estación Córdoba. Allí, quedó registrado en video cómo más de 7 efectivos forcejearon para detener a tres personas, una de ellas habría arrebatado un celular en un colectivo.

El video también mostraba la forma en la que la Policía realiza las reducciones a las personas cuando las quiere subir a un patrullero para su detención.