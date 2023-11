Marcelo Yornet respaldó el sistema de sorteo del IPV

Canal 13 llegó a la penúltima jornada de los sorteos de vivienda del IPV. En este caso, desde la Caja Acción Social, Marcelo Yornet dijo que aún no han iniciado con las reuniones de transición y que su sistema de sorteo es idóneo.

A nada de ver la bandera cuadro respecto de estos sanjuaninos que empiezan a paso firme a caminar hacia su futura casa propia, ya comienzan con todo lo necesario para la posterior entrega. De este modo, Yonet dijo que luego de este paso del sorteo, se van a ir comunicando con los preadjudicatarios, "en la medida que vayamos o que se vaya analizando las fechas de entrega de los barrios, se va a ir llamando para que completen con la información, para analizarlo y ver si se cumple con los requisitos que nos impone la ley".

Por este motivo pidió tener paciencia. "De alguna manera aquellos que el barrio se va a entregar en junio o julio, no los van a llamar ahora, pero sí los barrios que se vayan a entregar en febrero o marzo van a comenzar a llamar los cálculos, yo en diciembre más o menos", informó.

"Lo importante es que tenemos una normativa que avala este sorteo, porque cada vez que nosotros organizamos, no es decir de un día para el otro o vamos a hacer un sorteo y al otro día se hace. Tenemos normativas, tenemos tiempos administrativos y tiempos legales para poder llevar a cabo el sorteo, porque si no, cualquier situación que después suceda, si no tenemos ese soporte, podemos llegar a cometer algunos errores", explicó sobre la dinámica.

También dijo que "se trabaja muy minuciosamente, siempre hay cosas que suceden, pero en general venimos bien, venimos con todos los sorteos, los hemos ido realizando en forma ordenada". Tras ello aludió a que hay temas que deben ordenar con la futura gestión durante la transición: "si bien el soporte y todo lo armamos con gente de planta, pero la que ha estado muy al frente del sorteo ha sido la subdirectora".

Por el momento no han tenido ningún tipo de reunión para comenzar esta transición. "Tuvimos la reunión hace un mes que fue en el ministerio con el ministro y algunas de las personas que ocuparían los lugares en el ministerio, pero nosotros particularmente en el IPV no hemos tenido ningún tipo de contacto", dijo. .