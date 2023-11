Mucho más que autismo: el espacio de Instagram que une familias

Alejandrina Belot, es una de las referentes sanjuaninas de 'Mucho más que autismo', una página de Instagram que nació en una agrupación autoconvocada que contiene a familias de personas con la mencionada condición. Ella y otros papás usan ese espacio virtual, para mostrar herramientas que faciliten la vida de otras personas, a su vez realizan vinculaciones intra institucionales y generan lazos que unen familias.

Según contó la mamá de Marti, el proyecto inició al poco tiempo en que Alejandrina supo que su hija tenía autismo regresivo a sus cuatro años. En ese tiempo no contenta con los métodos tradicionales, ella inició una terapia llamada DIR FloorTime, que no existía en la provincia. En esa técnica médica, se trabajaba con escenarios reales y una mirada relacional. 'Era muy diferente al que se conocía antes, en que se perdía el tiempo y culpabilizaba a la familia, porque se veía al autismo como un trastorno psicológico de vinculación. Cuando hay innumerables pruebas de que esto no es así', expresó Alejandrina.

'Era muy importante compartir con las familias lo que íbamos aprendiendo. Formamos un equipo interdisciplinario, donde inclusive se iniciaron profesionales para aprender con nosotros, que nos capacitábamos junto a ellas. Nos supervisaba la licenciada Cecilia Cossa, que venía desde Córdoba que nos dio una formación y esa fue nuestro primer evento de mirada relacional en San Juan', expresó Alejandrina.

Con el pasar de los años, la experiencia comenzó a crecer y enriquecerse con el relato de otras familias. Según contó Belot, actualmente en la página de IG, se orienta a las personas, sobre los médicos, las terapias, las comidas que favorecen a los chicos y chicas con autismo y se creó un ambiente ameno. 'Mientras nos reuníamos, éramos las mamis San Juan, familias pensando en compartir, democratizar, compartir experiencias a las familias nuevas, a través de la experiencia sobre abordaje biológico y terapéutico. Con el tiempo, se fueron uniendo familias de otros lugares, así fue que surgió 'Mucho mas que autismo' ", indicó Alejandrina.

De acuerdo a los dichos de la entrevistada, los miembros del grupo desde su inicio hasta este año 2023, las familias han realizado charlas en escuelas, en el Teatro Bicentenario y dentro de poco tiempo, realizarán conversatorios con instituciones académicas y culturales. 'Hemos hecho campañas mediáticas para el día y el mes del autismo, de enfermedades raras, de PANDAS/PANS, para el mes de las personas con discapacidad, pirotecnia sin estruendo y otros causas nobles de la comunidad', indicó Belot.

'Nosotros somos una familia, estamos con los brazos abiertos para acompañar y recibir a nuevos integrantes. Hemos trabajado y continuaremos trabajando para ayudar a las personas que transitan el autismo', indicó Alejandrina.

Todos los que quieran unirse al grupo, puede buscar el perfil en instagram, como : @Muchomasqueautismo.