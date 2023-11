Alex ya se encuentra en el Garrahan y empezaron a hacerle estudios

El 3 de noviembre salió a la luz el caso de un nene de 4 meses que lleva la mitad de su corta vida luchando contra una enfermedad que no saben qué la genera. A casi una semana de ese día, la mamá de Alex, comentó que ya se encuentra internado en el Garrahan y que comenzaron a hacerle estudios para tratar de encontrar cuál es la razón por la que el bebé convulsiona todos los días.

Ivana Quintero, es la mamá del pequeño y desde el Garrahan comentó cuál es la situación que están viviendo. Dijo que ella acompañó a su hijo en el avión sanitario y que su pareja pudo costearse los pasajes gracias a la ayuda que recibieron de la comunidad. “Llegamos y nos atendieron muy bien, y ya le comenzaron a hacer los primeros estudios”, dijo.

La madre comentó que a Alex ya le realizaron extracciones de sangre para saber el estado general del cuerpo del bebé, que le realizaron un electroencefalograma y que estaban por hacerle un punción lumbar. "Con estos estudios esperan encontrar alguna explicación y ver cómo continuamos. Tenemos mucha incertidumbre", dijo Ivana y pidió que todos los sanjuaninos sigan rezando para que puedan encontrar la causa de la enfermedad de su único hijo.

El extraño caso de Alex

Hace casi dos meses, Alex comenzó a convulsionar. “Su cuerpito saltaba y se hacía como una bolita, hasta que se me desmayaba en los brazos. En el hospital de Caucete me decían que era porque tenía hambre, que eran cólicos o que eran reflejos de recién nacido, pero yo sabía que era algo grave”, dijo Ivana y comentó que en cuanto llegó al hospital Rawson, le dijeron que su hijo era epiléptico y desde ahí permanece internado. Es que, no saben con qué medicamento tratar su epilepsia, pues nada le hace efecto.

La mamá del bebé comentó que en el hospital Rawson probaron con varios remedios, pero el pequeño nunca dejó de convulsionar. Incluso, comentó, hubo noches que tuvo "ataques casi toda la noche". Es por esto, que fue trasladado a Buenos Aires, para que especialistas en epilepsias puedan hallar la razón de su problema.