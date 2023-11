Bronca y dolor: por la desidia de sus vecinos, perdieron todo en un incendio

La mirada perdida, pero a la vez llena de bronca de José García, un changarín de Rawson, expresan todo el dolor que siente al haber perdido su hogar por un incendio que se podría haber evitado. El siniestro que arrasó con su casa ocurrió este miércoles en las primeras horas de la siesta, y dejó con lo puesto al hombre, su esposa y su hijo de 4 años, según le contó el damnificado al móvil de Canal 13.

El incendio se produjo en la localidad de Colonia Rodas. El rancho ubicado sobre General Acha y Calle 6 , en el límite con Pocito, ardió en llamas a causa de un fuego que trabajadores de una finca vecina comenzaron en el descampado colindante a la precaria casa. Lo que más bronca le dio a este hombre y su familia, fue que asegura haberles advertido a estos empleados, de que podría generarse un incendio.

'Vine de trabajar y me encontré con un fuego al lado, que habían encendido los que limpian. Yo estaba confiado en que lo iban a apagar, incluso les avise que lo apagaran, y luego de 15 o 20 minutos las llamas que eran de más de un metro y medio las tenía encima de mi casa, y era imposible de apagarlo. Y así fue como perdí todo. Lo poco que teníamos, no quedó nada. Nada, ni la ropa del niño. Del rancho en el que vivía no me quedó nada'. se lamentó casi entre lágrimas el hombre.

Mientras las cámaras de Canal 13 hacen un recorrido por las cenizas de lo que quedó de la precaria vivienda, José contó una vez que las amenazantes llamas estuvieron sobre su casa, vecinos les ayudaron con baldes de agua, pero todo esfuerzo fue inútil. La mujer damnificada acotó que los bomberos se tardaron varios minutos en llegar, lo que produjo que las perdidas fueran totales por el avance del fuego sobre la propiedad.

'Les advertí que había una llama de 70 a 80 centímetros. Cuando volví, las llamas ya eran de un metro y medio, las cuales eran de la altura de mi rancho', relató con bronca el changarín que mantiene a su esposa y su hijo con los trabajos que día a día sale a hacer. En tanto, los dueños de la finca y sus empleados no les prestaron ayuda alguna, ni se acercaron a disculparse, a pesar, según aseguró la víctima del siniestro, fueron ellos los que tuvieron la culpa de todo.

Esta familia de Rawson perdió todos los electrodomésticos, muebles, documentos, remedios que tiene que tomar el pequeño de 4 años, los tarros de leche Vital y las vitaminas del niño. Además, por este voraz incendio murieron las gallinas y los gatitos.

Uno de los detalles más tristes de este desolador episodio que le toca vivir a la familia García, fue que el incendio también arrasó con dinero que habían ahorrado para construir una pieza de material. José contó que ya tenía algunos hierros y que esperaban dentro de pronto iniciar la construcción de la habitación.

Los bomberos tiraron una de las últimas paredes de adobe que quedaba en pie. Según le explicaron a José y su familia, lo hicieron porque no iba a resistir y de todos modos se caería, por lo cual evitaron otro siniestro.

Con el transcurso de las horas, una trabajadora de la Municipalidad de Rawson llegó hasta el domicilio y les dejó un colchón para el niño y un bolsón de mercadería. ‘Necesito agua caliente para hacerle la leche al niño, él no puede estar sin comer mucho tiempo, estamos desesperados’, expresó el hombre que perdió hasta las herramientas de trabajo con las que salía todos los días para mantener a su familia.

Para aquellos sanjuaninos y sanjuaninas que quieran colaborar con esta familia pueden hacerlo contactándose al 2646295829. Esta familia que lo perdió todo en el incendio necesita de toda la solidaridad posible.