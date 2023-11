El empleo para la comunidad transgénero es una de las grandes materias pendientes

El lunes pasado comenzó la Semana de la Diversidad y hubo una gala en la Plaza Seca del Centro Cívico. En ese marco, Lautaro Castro, presidente del Consejo Provincial de la Diversidad, mantuvo una entrevista en Banda Ancha.

Acerca de cómo está la diversidad en San Juan dijo que "depende mucho del punto de vista donde lo miremos. Hay ciertas vicisitudes que hay que resolver. Hay ciertas demandas que todavía faltan complementar con respuestas pero sin embargo creo que el avance en San Juan ha sido bastante productivo. Hay un trabajo en conjunto, una organización, y se ha avanzado. No es lo mismo que hace 15 años, no es lo mismo que hace 10, hace 2. Han habido cambios, reestructuraciones necesarias".

"Considerando el contexto económico, institucional, laboral, educativo, creo que la gran problemática está en la oportunidad económica y el acceso al empleo sobre todo de las personas trans", explicó.

"Después hay cosas importantísimas con el acceso a la salud, a la educación, particularmente con las personas trans, porque las circunstancias de vida es mucho más compleja, partamos de una expectativa de vida de 40 años",agregó.

"En San Juan creo que pese a que siempre tuvimos el prejuicio de que el sanjuanino es conservador, cerrado, creo que San Juan es, dentro del panorama nacional, una de las provincias que más avance ha tenido en términos de cambio cultural. Es mucho más factible que se den ciertas situaciones o temáticas como no sucede en provincias del norte o del sur", dijo. "Nosotros quizás desde adentro no lo vemos. Me parece que hay que dejar de decir que San Juan es una sociedad ultra conservadora, ha tenido un avance muy grande".

Ante la consulta de que si piensa cómo referente que hay riesgo de retroceso en los derechos adquiridos expresó que "sí, por supuesto. Ojo, porque ni siquiera es podamos tener solamente la discusión de qué derechos faltan, si no cuales hay y cuáles hay que cuidar. Porque de repente hay una univosidad de discursos, que es negacionista, antiderecho y que confluyen en una amenaza".

"Es desolador el panorama, en tanto no decir no me saques esto o lo otro, pero son conquistas históricas que ha implicado la vida de personas", agregó.

Este sábado será la gran marcha del orgullo en San Juan y esperan a más de 12.000 personas, detalló Castro. Se concentrarán a las 21 horas en calle Paula Albarracín de Sarmiento y Avenida Libertador para terminar en Avenida Ignacio de la Roza antes de Las Heras.

Mirá la entrevista completa insertada al principio de la nota.