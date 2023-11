Fernando, el joven que sufre la 'enfermedad de las 1000 caras' y necesita ayuda

La provincia de San Juan esconde miles de historias tan complejas como interesantes. Una de ellas es la de Fernando Ramos, un joven estudiante universitario que sufre de la llamada 'enfermedad de las 1000 caras'. La misma lo obliga a someterse a un tratamiento con carísimos medicamentes que él no logra costear, por lo que necesita de la ayuda de la comunidad.

Este muchacho actualmente tiene 27 años de edad, pero hace 6 años recibió una dura noticia que cambió su vida para siempre. Profesionales de la salud lo diagnosticaron con Esclerosis Múltiple. Esta enfermedad se manifiesta de maneras diferentes en cada persona que la sufre y justamente por eso se dice que tiene 1000 caras.

'En mi caso sobre todo las complicaciones están en la parte motriz, el control de los movimientos y la perdida de fuerza. Al ser una enfermedad degenerativa afecta a todas las funciones que tiene el sistema nervioso en todo el cuerpo. Los fríos y calores extremos acentúan más los síntomas de las lesiones que generó la enfermedad en el cerebro y el sistema nervioso en si. Pese a todas las complicaciones trato de que no me límite a poder estudiar y tener una vida relativamente normal, contó.

Afortunadamente Fernando hace un tiempo pudo acceder a una silla con motor, la cual le permite tener una movilidad con la que él soñaba. Sin embargo, este artefacto que le da una importante independencia funciona gracias a dos baterías que están valuadas en más de medio millón de pesos argentinos. Al no poder costearlas él decidió contar su situación en redes y hacer un llamado a la solidaridad.

Frente a este complejo escenario los sanjuaninos volvieron a demostrar la empatía que los caracteriza y él logró recaudar los fondos necesarios para poder adquirirlas. No obstante, Fernando todavía se encuentra atravesando una complicada situación que si persiste en el tiempo podría perjudicar seriamente su salud.

'Los gastos en medicamentos por lo general no logro cubrirlos y la medicación para el tratamiento que debo colocarme cada 6 meses vale más de 16 millones de pesos. Se trata de Ocrelizumab 600 mg. Me los tienen que dar por 'Incluir Salud' pero aún no me lo dan. Hubo muchos problemas para que me recibieran el pedido que se inició en junio y a principios de julio debería habérmela colocado. Todavía no logro conseguirla, eso quiere decir que el plazo del tratamiento se corta y la enfermedad sigue avanzando', relató.

Además el sanjuanino también necesita adquirir Baclofeno de 10 mg y Gabapentin de 300 mg. Todo esto equivale a una suma millonaria que este estudiante de la Licenciatura de Artes Visuales debería conseguir, sino se normaliza la situación con este programa federal que fue creado por la Agencia Nacional de Discapacidad.

'Con el único ingreso que vivo es el de la pensión no contributiva que recibo. En el tiempo de cursado en la facultad recibo la comida en el comedor de la UNSJ, pero cuando no es época de cursado se me suma el gasto en las comidas. Estoy muy agradecido con la ayuda que estoy recibiendo de la gente. Es muy importante para mí, pese a mis limitaciones generadas por la enfermedad, seguir estudiando y poder proyectar a un futuro', sentenció.

Cualquier persona que desee colaborar con la situación de Fernando, puede colaborar a su alias de Mercado Pago que es el siguiente: fer.ramos28 (El mismo está a nombre de Fernando Dumas Ramos Santamaria).