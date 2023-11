Fuerte reclamo en un colegio de Rawson donde los alumnos no tienen ni ventiladores

Este miércoles 8 de noviembre comenzó con un ambiente tenso en San Juan, precisamente en el departamento Rawson. Esto se debe al fuerte reclamo de un grupo de padres en la puerta de un colegio de gestión privada. Estas personas pedían una inmediata solución para la realidad que viven sus hijos que sufren el intenso calor todos los días ya que ni siquiera cuentan con ventiladores.

Todo se dio en la Escuela Nueva Juan Fanzolato, ubicada sobre calle Hipólito Irigoyen a unos 200 metros al sur de Comandante Cabot. Los padres reclamaron nuevamente por las cuestiones edilicias, asegurando que son insuficientes para que sus hijos puedan tener clases de forma adecuada ya que no sólo no tienen aire acondicionado, sino que directamente no cuentan ni siquiera con ventiladores.

'Vamos a esperar a que pase algo grave, que le pase algo a los niños para hacer algo. La verdad que no se que más vamos a esperar', manifestó una de las madres frente a la directora de Educación Privada de San Juan, Liliana Piegalla, quien se hizo presente para escuchar el reclamo.

'No queremos sacar a los niños de la escuela, estamos muy conformes con la educación que les están dando los docentes, pero a veces nos han dicho que si no estamos conformes que los cambiemos de colegio. Hay cosas que se necesitan de forma inmediata, como por ejemplo una media sombra, arreglar la puerta del baño y los ventiladores ya no alcanzarían. Son aulas chicas con muchos chicos a la mañana y a la tarde, necesitan aire. De alguna manera los padres proponemos buscar una solución para conseguir esos aires si el establecimiento no llega', expresó otra de las mujeres presentes.

Frente a esta situación una de las autoridades que estaban presentes deslizó que el establecimiento no cuenta con una instalación eléctrica en condiciones para poder colocar aires acondicionados. Sumado a esto, otra de las madres que se presentó trajo a colación otra situación que indignó a los padres.

'Los chicos se retiraron el lunes y no le avisaron a los padres. Estaban tomando clases fuera del curso cuando no es lo que corresponde. La pregunta es cuándo van a tener una respuesta para los padres, porque me parece que si no tenemos una respuesta concreta vamos a tener que seguir reclamando porque es válido nuestro reclamo', manifestó.

De esta manera las familias de los alumnos esperan alguna respuesta concreta por parte de los directivos o de los funcionarios del Ministerio de Educación. Caso contrario seguirán con este reclamo que comenzó durante el pasado martes 7 de noviembre.