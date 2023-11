Los mejores actores de Cuyo son de San Juan y podrían dejar de competir

'Stars, Artística Integrada' es una academia de comedia musical, dirigida por Liliana Gutiérrez, de la que sus alumnos necesitan el apoyo de la comunidad para triunfar a nivel nacional y mundial. En Agosto se presentaron a la Performer Cup, campeonato internacional de Artes Escénicas, dónde los estudiantes ganaron el pase al campeonato Americano de Performer Cup Argentina representando a San Juan y Cuyo, con la posibilidad de pasar a la final en Italia a mediados de 2024.

La alegría de haber ganado el torneo regional Cuyo invadió a los pequeños y a su vez los instó a trabajar duro para paliar los gastos del viaje a Buenos Aires, donde en enero se jugarán su pase a la competencia internacional a realizarse en Italia. El viaje deberá ser abonado antes del mencionado mes, en que se realizará la competencia. Todos los que quieran colaborar con el equipo de actrices y actores, podrán hacerlo a través del link de Mercado Pago: Stars.san.juan.

Los alumnos tienen entre 8 y 15 años y en la selección, se destacaron en canto y actuación, según contaron fuentes de la academia a Diario San Juan. Los que fueron elegidos y con la ayuda de la comunidad sanjuanina se disputarán el premio mayor serán:



- Joaquín López- Quasi- 9 años

- Francisco Cusnir- Frollo- 10años

- Agostina Ramella- i dreamed a dream- (español)22 años

- Luna Herrera - fight for me - (inglés)18 años

- Agostina Faró - Empezaré a Vivir- 14 años

- Ana Castillo - Mi reflejo -22 años

- Emilia Berges - A tu Santuario - Canción Esmeralda - 13 años

- Carla González - All That Jazz (español)

Compañía Chica

Quasi de Notre Dame

Musica Original de Lucio Flores y Eduardo Varela

Adaptación de Liliana Gutiérrez del clásico Literario "El Jorobado de Notre Dame"

Isabel Yribarren- Coplan 1- 11 años

Catalina Guiñazú- Coplan 2 - 11años

Martin Rojas- Arcellano - 15 años

Ignacio Estévez - Frollo- 17 años

Compañía Grande

BASTA YA! En contra del Bullying y la Indiferencia Social

Musical Inédito de Liliana Gutiérrez, Música Original de Jorge Cordero

Cecilia Ranea -13 años

Agostina Faró -13 años

Emilia Berges - 14 años

Vittorina Cocco -12 años

Camila Martinez -12 años

Lourdes Guevara - 13 años

Julia Torrent - 12 años

Ana Castillo - 22 años

Carla González - 22 años

Martin Rojas - 15 años

Luna Herrera - 18 años

Mariana Wüell - 21 años

Agostina Ramella - 22 años

Luli Guevara

Martina Pereyra