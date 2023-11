Que no te sorprendan los precios altos: mirá que podés sembrar en noviembre para tu huerta

La naturaleza es cíclica, y acompañar sus tiempos es fundamental a la hora de poner manos en nuestra huerta. Si ya tenés plantines armados, es momento de trasplantarlos. Si no, ¡todavía estás a tiempo de arrancar y que nuevas plantas lleguen a la huerta a mediados de diciembre!

En noviembre ya deberíamos estar preparados para trasplantar los plantines que hicimos en la huerta en los meses anteriores, como tomate, morrón, berenjena, zapallito, zapallo y chauchas, explica el ingeniero agrónomo Francisco Pescio, del INTA y ProHuerta.

Durante el mes de noviembre podés plantar en tu huerta urbana acelga, lechuga, tomate, berenjena, zapallo, zapallito, pimiento, chaucha, apio, sandía, melón, papa. También maíz, para el que estamos en un momento clave.

“En particular con las especies de hoja, como acelga o lechuga, conviene plantarlas ahora, ya que en el próximo mes comenzarán las altas temperaturas”.

Y sumó que, igualmente, en el caso de la lechuga, se recomiendan variedades de verano: del tipo Batavia, Iceberg, o Gran Rapids, que suelen ser un poco menos tiernas, pero no se van en flor tan rápido; las criollas también pueden adaptarse, pero en menor medida. De lo contrario, crecen hojas muy duras, tienen poco crecimiento y ‘se van en flor’ rápidamente”, dice Pescio.

¿Qué actividades recomiendan hacer durante el mes de noviembre? “Este es un mes de transición, ya que los cultivos de invierno ya fueron retirados, pero todavía no hay cosecha en los cultivos de verano”, dicen desde el INTA.

Algunas actividades que recomiendan para este mes:

-Trasplantar los plantines ya crecidos,

-Cosechar las semillas en las plantas que dejamos del invierno para tales fines,

-Trabajar en la abonera (realizar el abono e ir preparando biopreparados para fertilizar -como el purín de ortiga– o bien para control biológico -como el preparado de paraíso-).

Y no descuidar las tareas de mantenimiento: regar, entutorar los tomates, eliminar brotes laterales, fijarse si es necesario reponer plantas que hayan fallado (en los tomates, morrones y berenjenas, zapallos, etc). Esta época no es tan problemática en lo que respecta a plagas y enfermedades, tal vez el mayor problema sean las hormigas negras.