4 anécdotas imperdibles para recordar a Claudia Pirán, una gran luchadora

Este jueves 9 de noviembre estuvo marcado por las emotivas dedicatorias a Claudia Pirán, a menos de 24 horas de su lamentable fallecimiento. En esta nota de Diario 13, cuatro artistas que tuvieron la oportunidad de compartir con esta emblemática mujer, contar algunas de sus mejores anécdotas junto a ella.

Giselle Aldeco

'Claudia a mi me ayudó un montón, fue super generosa conmigo. Estoy muy triste por todo esto. Yo tenía 12 años cuando gané en La Ventana donde ella fue jurado y esa noche tuvo palabra divinas conmigo. Gané en septiembre de 2004 y ella en diciembre me dijo que en enero de 2005 iba a Cosquín con ella. Yo era menor de edad, no podía subir al escenario mayor pero se la re jugó por mi y me llevó igual. Me llevó a muchas peñas, fui a Cosquín gracias a ella, después en febrero participé en Villa María y ella me ayudó vocalmente. Me dio una beca para su escuela de comedia musical, me subió a la peña oficial de Cosquín en 2018 donde ahí cantamos juntas y este año fui la primera invitada de su programa de TV', contó.

'Hay artistas tan jóvenes que parten de este mundo, por ahí uno se da cuenta que no se valoró tanto lo que hizo Claudia. Me encuentro muy conmovida, voy a estar eternamente agradecida por todo lo que hizo Claudia por mi. Sólo tengo palabras de agradecimiento y de reconocimiento a su carrera artística. Claudia ha tenido un reconocimiento nacional, triunfó, ha sido nuestra voz, fue jurado con Tinelli en este último tiempo, la única que ha podido conseguir esas cosas. Puede haber gente que no le gustaba su forma de ser, su género y quizás sus errores como persona, pero uno no puede dejar de valorar lo que ella ha sido como artista', sentenció.

Joaquín Basanta

'Una de las cosas más lindas que recuerdo es todos los años compartidos en el Coro Vocacional de la UNSJ y en el Coro Arquidiocesano de San Juan. Salir de los ensayos a las 23:00 para irnos caminando de la Escuela de Música hasta la casa de la Claudia en la Libertador para seguir el ensayo ahí o venir a mi casa en Rawson. Seguíamos cantando hasta las 01:00 o 02:00. Me acuerdo un viaje a Trelew con el Coro Vocacional de UNSJ. Fuimos al sur de Chile juntos. En el coro esta Martín que fue su marido después. Claudia tuvo la idea de cantar para casamiento y lo hicimos desde 1996 hasta prácticamente el 2010', relató.

Joaquín junto a Claudia y Martín

'Después formamos el grupo 'Soplando el Viento' que era un cuarteto de folklore con el que participamos en el Pre Cosquín de 1997. Llegamos hasta la plaza para la última instancia. Ese año llegamos hasta ahí con el grupo y Claudia ganó por primera vez ese año o en 1998. Empezó ella su carrera como solista y nosotros la acompañamos en todo momento. Era mágico, sin dudas Claudia nos transmitía un pedazo de cielo en cada nota que entonaba. Es de las mejores soprano que he escuchado en mi vida. Se me fue una hermana así que estoy muy triste', sentenció.

'Nano' Rodríguez

'Más allá de haber estado en Cosquín con ella, en Jesús María, de haber andado de gira por San Luis, por La Pampa y haber llegado hasta el sur con la música de la Claudia, creo que lo más lindo fue escucharla cantar una versión del Ave María en vivo en Jesús María. Fue ante miles de personas y vi llorar a mucha gente. Creo que ese reconocimiento que ella obtuvo a nivel nacional no fue el mismo que tuvo a nivel provincial, pero ha sido una de las representantes más importantes que ha tenido San Juan en estos últimos 30 años, sin duda', relató.

'La verdad que hoy día para mí es un día muy difícil, es un día que no no me lo esperaba, más allá de que estábamos al tanto de su situación, de su estado. Me quiero quedar con su último mensaje, con la última conversación que fue antes de que ella entrara al hospital, que fue que me dijo que no me bajoneara, que ella ahora me podía ayudar, que vamos a estar más juntos que nunca, que vamos a programar cosas. Quiero quedarme con esa Claudia que que no bajó nunca los brazos y que siempre tuvo esa palabra de aliento para con esta profesión. Se fue una amiga', cerró.

Diego Villegas

'Siempre he sido una persona muy tímida o de perfil bajo. A lo mejor estaba en una fiesta con muchos artistas y trataba de pasar desapercibido para escuchar los cantantes y no decir que soy cantante. Estuvimos justamente en un programa de televisión y estaba ella y ahí por primera vez la conocí. Estaba calladito, tratando de pasar desapercibido. Me hicieron una entrevista y me preguntaron quién era mi referente. Le había dicho a Valerio Cantos y Claudia Pirán. Yo lo que admiraba era la técnica vocal y la limpieza, la claridad. Tenía una voz prodigiosa', comenzó la anécdota.

'Yo estaba tratando de pasar desapercibido con Claudia, que no me viera. En un momento me ve la persona que me hizo la entrevista y dice: 'Claudia mirá, él es Diego Villegas, él es admirador tuyo. Me puse de todos los colores, así que ahí tuve mi primer encuentro con Claudia y bueno, ahí me conoció. Me escuchó cantar y ya después nos hemos encontrado en muchos escenarios. Sinceramente tenía una voz angelical', sentenció.