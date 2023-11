Cuatro de las tragedias, que impulsan un cambio en las leyes vigentes

En el marco del Congreso Nacional de Victimas Viales, que se hace en Río Negro por estos días, cuatro sanjuaninos de la ONG Familias del Dolor y la Esperanza, viajaron al lugar con el fin de pedir que se reforme el Código Penal. Unidos por la tragedia en que perdieron a sus hijos. a causa de siniestros viales en las calles sanjuaninas, expresaron a Diario 13 parte de sus historias y lo que anhelan alcanzar luego de este encuentro federal.

Uno de los referentes que habló con Diario 13, fue Guillermo Chirino, quien perdió a su hijo Lautaro tras un trágico accidente. Él indicó que el motivo que lo impulsa a pedir por esta modificación, es que no haya mas muertes que queden impunes. Ya que quien acabó con la vida de su hijo al volante, fue absuelto.

'Mi hijo Lautaro falleció por un móvil comunal, la velocidad fue el factor fundamental en el siniestro que dejó sin vida a mi hijo. Debido a lo acontecido nadie fue preso, ni tuvo una condena, ni siquiera en la parte civil. Por lo tanto, esta lucha comenzó hace nueve años con la muerte de Lautaro y no bajamos nunca los brazos. La idea es que lo que me pasó a mi, no le pase a los demás y se reforme el Código Penal es muy importante, que se tome conciencia de quien mate al volante, va a tener la pena que se merece, por que hoy por hoy nadie va preso y todos quedan impunes', expresó Chirino

Cabe mencionar que Chirino, a raíz del dolor que le causó perder a su niño, decidió iniciar la ONG que acompaña y ayuda a los familiares de víctimas de siniestros viales.

Por otro lado, dialogó con este medio Alejandra Nievas, es una mamá del dolor, que perdió a su hijo Nahuel Benítez, por un conductor que no respetó una señal de ´Pare'. Ella indico que, continuará con su lucha por los que quedaron en este mundo, para que no hay mas muertes. 'Mi hijo en 2021 perdió la vida, por la imprudencia de una persona que no respetó el cartel de Pare. Desde ese momento pretendo lograr la modificación del Código Penal. Que el no respetar una señal vial, sea considerado un agravante y la condena sea otra', indicó.

Además Nievas, contó que durante el tiempo que lleva siendo secretaria de la ONG, ha visto casos aberrantes y el aumento de fallecidos en la provincia, por no respetar un cartel u otras circunstancias, como el alcohol al volante. 'El cartel de Pare debe ser tomado como pasar un semáforo en rojo, como lo es en otras pares del mundo. Donde se tiene esa misma importancia', alegó.

Otro de los testimonios al que pudo acceder Diario 13, fue al del sanmartiniano Roberto Jofré, quien perdió en un mismo siniestro a su hijo llamado Luciano de 17 años y a su pequeño nieto Tiziano de dos años. Según relató, la causa por la que ellos murieron y quedaron en terapia intensiva otros de sus tres hijos, fue el alcohol en sangre. Porque quien manejaba el rodado que mató a sus familiares, estaba borracho. 'Yo lo que pido es que se tenga conciencia, que si una persona sabe que va a manejar no tome. También decirle a los ciclistas que cuando salgan a la calle, que lo hagan con reflectarios para que los conductores los puedan ver, ya sea en auto o en moto', dijo el referente de la ONG.

Jofre´ también sumó a sus dichos que, es necesario que el gobierno provincial que hagan regir la ley de alcohol cero al volante, que se dictaminó en el Congreso el 13 de mayo de 2023.

´Les pido a todos ellos que por favor recapaciten y se pongan de nuestro lado. No van a sentir el dolor que nosotros sentimos, porque gracias a Dios ellos no han perdido a un familiar, pero espero que se tome conciencia', indicó el referente oriundo de San Martín.

Finalmente, habló con Diario 13, Natalia Diaz en su caso, su hijo Luis falleció mientras transitaba en una bicicleta. Ella dijo que, 'Nosotros queremos que las personas tomen conciencia, que no sobrepase a otro de la manera que no debe. Porque ahora somos las familias las que sufrimos las pérdidas, tenemos que llegar antes de que suceda. A los que andan en bicicleta, en especial de noche deben usar el chaleco reflectivo. Necesitamos de todos en realidad, yo creo que si los sanjuaninos nos esforzamos, esto se puede llegar a cambiar. Necesitamos urgentemente la reforma del Código Penal', cerró.