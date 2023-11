La historia de amor y vida de Claudia Pirán, contada por su ex pareja

Carlos Arriaga, ex pareja de Claudia Pirán, recordó la historia de amor y vida con la artista sanjuanina que falleció este miércoles 8 de noviembre. "La conozco hace más de 30 años a Claudia, hicimos la Facultad de Arquitectura juntos, la conozco como compañera y como amiga. Era siempre la chispita del grupo, era siempre la persona que conglomeraba desde su buen humor y desde su optimismo", sostuvo.

Para su ex pareja, Pirán "era una persona siempre positiva más allá de sus limitaciones que ella las reconocía y luchó siempre con eso. Sus limitaciones físicas, sus problemas de salud que la hicieron más fuerte siempre, a ella todo le costaba el doble y sin embargo se reponía sobresalía en todo donde se movía, en la carrera de Arquitectura fue sobresaliente".

Arriaga, entre lágrimas en medio del velorio, señaló que Claudia "como amiga era la que armaba el grupo, el grupo no existía si no estaba ella. Después de 25 años nos reencontramos, yo ya había tenido mi familia, mis hijos, me había separado, ella también, y comenzamos una linda historia, con un proyecto de vida basado en capitalizar lo que ella era".

"Proyectamos un restaurant donde ella pudiera tener su base donde pudiera actuar y a partir de ahí proyectarse hacia adonde la llamaran porque cuando yo la encuentro a ella estaba literamente viviendo de la caridad del Estado y me dio mucha bronca y puse todo mi conocimiento y mis recursos para colaborar a que ella pudiera tener un lugar", resaltó Carlos.