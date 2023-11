“Las personas se mueren en el camino”, el reclamo de vallistos por mejor Salud Pública

La muerte de Johana Guzmán caló hondo en los habitantes del departamento Valle Fértil, quienes alzaron su voz para pedir por una mejora en la Salud Pública.

La joven mamá de 35 años fue diagnosticada dos veces con un cuadro de cervical cuando en realidad estaba sufriendo un Accidente Cerebro Vascular (ACV) y fue trasladada desde el Valle hacia la ciudad para ser atendida en el Hospital Rawson un dia y medio después, cuando la necesidad de atención era urgente. Tras una internación de 4 días e intervención quirúrgica, su cuerpo no resistió y terminó perdiendo la vida el domingo pasado.

Por este motivo, desde el departamento del noreste sanjuanino, familiares, amigos y otros habitantes de la comuna alzaron su voz, acompañando una lucha que encabeza Marcelo, pareja del Johana, la mujer fallecida.

El reclamo que realizan es que haya una mejora en los recursos tanto humano como materiales para poder atender y al menos diagnosticar cuadros graves.

“Las personas se mueren en el camino. Tenemos a 250 kilómetros la Capital, no estamos a 5 o 10 minutos. Los pacientes se pueden morir en el camino, como ha sucedido muchas veces. Tengamos empatía. Estamos a poco de ser una ciudad, no podemos estar con el servicio de salud pública que tenemos. Las personas que trabajan posiblemente hacen todo lo posible, pero no podemos seguir así”, dijo Marcelo, molesto con la situación.

El hombre hizo referencia a los elementos con los que cuenta el hospital Alejandro Albarracín de San Agustín, en Valle Fértil: “yo no quiero ir contra la salud pública, pero creo que es el momento como sociedad de que nos pongamos firmes. No podemos estar adivinando lo que tiene un ser humano cuando llega al hospital. Si no tenemos los medios necesarios para hacer una tomografía o algo urgente, no podemos dejar una persona en observación cuando no tenemos un diagnóstico confirmado. Si a Johana la hubiésemos llevado con más tiempo, tal vez hubiésemos tenido oportunidad de salvarla”.

El vallisto expresó que la distancia es una complicación porque no se encuentran a minutos del hospital central de la provincia que es a donde llegan los casos que son trasladados de urgencia desde Valle Fértil. Por este motivo es que los habitantes del departamento buscan que haya mejores elementos en el hospital y también más profesionales para mejorar la atención en la urgencia.