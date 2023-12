El sanjuanino con hipoplasia se contagió de streptococcus, así fue su recuperación

Nicolas, tiene hipoplasia, se trata de una patología que no le permite el correcto desarrollo de sus pulgares y muñecas. Por ello, su familia busca una alternativa para cambiar su condición de vida, ya que a partir de su enfermedad tuvo otras consecuencias. Sin embargo, su salud nuevamente se vio perjudicada, esta vez con streptococcus. Su mamá, charló con Diario 13 y comentó su evolución.

Florencia, señaló que ella cree que el último día de clases fue cuando se contagió de streptococcus. "Lo tuve muy, pero muy mal! Gracias a Dios hoy ya pudo levantarse y comer sólito. Pero horrible lo paso, mucha fiebre y el cuello duro", mencionó.

Ella asegura sobre el lugar, debido a que Nico "va de la casa a la escuela y de la escuela a la casa". Incluso añadió "nosotros no salimos a ningún lado y mi marido estuvo 10 días acá con nosotros". Según indicó en este medio "los compañeros de Nicolas iban muy descompuestos a la escuela".

"Yo empecé a ver síntomas y de inmediato lo lleve a su médico y ahí no más le hicieron el test y dio positivo", recordó sobre el mal momento que vivió

Florencia señaló que los primeros días fueron horribles. Nico sentía impotencia. Ella expresó que lo primero que hizo el nene de 12 años fue llorar y señalar que no entendía porque todo le pasa a él. Sumado a ello, tenía mucho dolor de cuerpo que le evitó levantarse durante tres días.. Sin embargo, este jueves tuvo una mejoría que lo llevó a comer y levantarse solo, sin ayuda de sus padres. Fue tanto su sufrimiento que sus padres debían levantarlo para hacer sus necesidades debido a que se mareaba.

Noticias Relacionadas El libro que cuenta 100 testimonios sanjuaninos del coronavirus

De acuerdo con lo que comentó Florencia, los médicos le recomendaron "Reposo por 5 días y penicilina por 10 días cada 12 horas. Es la única forma de convertir el virus y que no queden secuelas graves". Su estado tomó riesgo debido al sistema inmunológico del menor, quien posee alergias, tuvo broncoespasmos, y 2 veces neumonía. "Por eso siempre lo cuido y me doy cuenta ahí no más cuando se enferma. Nosotros a él le hicimos un tratamiento los primeros 3 años de vida, pero igualmente quedó con defensas bajas".

Ahora Nico, se prepara, para recuperarse y poder seguir su sueño de operarse de la hipoplasia para así mejorar su calidad de vida.