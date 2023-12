La respuesta de OSPLAD a Diario 13, sobre Thiago el chico con leucemia

El gerente de prestaciones médicas de la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD),se comunicó con este medio, para aclarar qué sucedió con respecto a los dichos de familiares de un adolescente sanjuanino que atraviesa una crisis de salud. De acuerdo a los dichos del profesional, el adolescente identificado como 'Thiago' no recibió cobertura médica por parte de la entidad privada, porque no está afiliado correspondientemente a la obra social.

El referente de la prestación médica, expresó a Diario 13 a través de un comunicado, que ni el joven, ni su grupo familiar son, ni fueron afiliados a la obra social. 'La mamá del menor, T.P.G. fue asesorada por la sede local para realizar la afiliación en carácter de monotributista social personal y del grupo familiar, sin cumplimentar a la fecha el requerimiento de la documentación solicitada a los efectos', expresó a este medio el gerente.

Y explicó además que, de acuerdo a las normativas de la Superintendencia de Servicios de Salud, tramitar la afiliación tiene carácter obligatorio, no es un trámite automático. También se debe presentar la documentación correspondiente, para poder acceder a todas las prestaciones. Razón por la que se entiende el motivo real, por el que no se pudo cubrir el tratamiento del chico, ya que no correspondía a la mencionada obra social, porque el chico no estaba afiliado a la misma.