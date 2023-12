Focalizar la energía psíquica: el desafío de renunciar para alcanzar los objetivos

Este martes Raúl Ontiveros, psicólogo sanjuanino, visitó Banda Ancha y explico de que se trata la energía o economía psíquica. Además indicó que sucede cuando somos tan empáticos, que nos olvidamos de guardar fuerzas para nosotros mismos.

'En la vida, hay que dejar pasar muchas cosas, porque no hay manera de enfocarte en algo sin antes soltar. Hay un montón de pérdidas de energía, cómo conversaciones sin sentido, peleas que no valen la pena, que no llevan a ningún lado. Porque cuando nos tenemos que enfocar en lo realmente es importante, ya no tengo energía para nada', expresó el psicólogo.