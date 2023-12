Orrego, tras las medidas de Caputo: 'No soy mago, hay que ser sincero con la gente'

El flamante mandatario provincial habló con los medios de comunicación en la previa de la nueva asunción de su hermano al frente del departamento Santa Lucía. En ese contexto opinó acerca de las medidas que anunció el ministro de Economía de Nación, asegurando que hay que ser sinceros con la gente y aclarar que afectarán a la provincia. 'No soy mago', declaró.

Marcelo Orrego habló en una rueda de prensa improvisada desde territorio santaluceño. Desde ese lugar se refirió a las distintas determinaciones que ha tomado Luis Caputo, en su búsqueda de conseguir el equilibrio fiscal luchando con un déficit del 5.2 puntos del Producto Bruto Interno.

'Según lo poco que vi el martes las obras que ya están comenzadas no se las va a tocar, no deja de ser un aliciente pero las medidas nos van a impactar a todas las provincias. Veremos como hacemos para seguir gestionando y ver otros tipos de financiamientos que pueden ser organismos internacionales. La quita de subsidios va a afectar a todos, lo vamos a tener que afrontar. Siempre le vamos a decir la verdad a la gente sobre que podemos y que no podemos hacer, yo no soy mago', expresó.

Seguidamente, remarcó la preocupación que existe al desconocer el detalle fino de esta quita de fondos de Nación para las provincias. Esto se debe a que más del 80% del dinero con el que dispone año a año San Juan, proviene justamente de las arcas provinciales, por lo que al desconocer con precisión cómo se trabajará en ese sentido, no se puede elaborar el nuevo presupuesto provincial.

'No hemos podido elaborar un presupuesto porque el de Nación no se sostuvo, lo envió Massa al Congreso pero nunca se trató. Más del 82% de los recursos que tiene San Juan provienen del Estado Nacional entonces no podemos elaborar un presupuesto basado en la nada misma. Va a eliminar todo tipo de ayudas que vengan del tesoro nacional, se que otrora el gobierno de Alberto ayudó mucho al gobernador saliente. Por otro lado el tema de la obra pública es lo que más me importa, soy un defensor de ella. La mayoría de obras que se han hecho en San Juan, sobre todo viviendas se han hecho con fondos nacionales'. sentenció.