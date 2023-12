Qué pasará con las casas que se están construyendo si nación no manda fondos

El Secretario de Obras de la gestión del gobernador Marcelo Orrego, Ariel Villavicencio, brindó declaraciones sobre el estado de los barrios que construye el IPV en San Juan. Afirmó que con su equipo de trabajo, buscará dar continuidad a la construcción, sin embargo explicó que no tienen el financiamiento asegurado por Nación.

Villavicencio, dijo ante las cámaras de Canal 13 que, se está tratando de dar continuidad, es lo que se quiere en esta gestión, poder concretar todos los barrios que están en proceso. Hay algunos que están en un porcentaje bastante avanzado, que es un poco seguir prioridades y tratar de ir destrabando, en la medida de lo posible, cada uno de esos barrios. Se apunta un poco más a aquellos que tengan un porcentaje de avance mayor, porque hay algunos que están en un 80, 90% para poder ir concretando, destrabando, y a medida que vamos avanzando en el tiempo y con la economía, poder ir concretando todos estos barrios que están en ejecución’, afirmó.

Sin embargo, habló sobre los avances en los alrededor de 49 barrios empezados, al financiamiento nacional que no tienen asegurado, más en este contexto de incertidumbre que generó Javier Milei antes de asumir, al decir que no hay plata para seguir financiando la obra pública.

"No todos los barrios, pero muchos, dependen de Nación. Se está evaluando de parte de Hacienda la situación también de la provincia, como para ver posibilidades de aporte o de destrabar esta situación. No podemos ya plantear una solución inmediata, porque no depende solamente de nosotros", aseguró el funcionario.

Acerca del estado de avance en los barrios, explicó que "hay algunos que están con un porcentaje de avance muy importante, no son la mayoría, sino que es un bajo porcentaje, e incluso tenemos otros que todavía no han empezado". A la vez, sostuvo que existe una diversidad de fuentes de financiación. "Hay un 50% que es Nación, pero hay otro porcentaje de barrios que provienen de distintos fondos. Y cada uno tiene su evaluación. Entonces, esto hace que la respuesta a cada uno no sea la misma. Cada uno requiere una evaluación. Y este es un proceso que nos va a llevar un tiempito. En el caso de la parte del IPV, todo lo que es la dirección y todos los equipos están trabajando firmemente, con reuniones, y evaluando la situación de cada uno. Y en función de eso se irá dando respuesta a cada sector", sostuvo.

Villavicencio señaló que el estado de las obras en general de la provincia, es diverso, ‘Hay un panorama bastante diverso. Hay algunas obras que están neutralizadas, otras obras que están detenidas, y otras que están demoradas debido a toda esta situación. Pero bueno, se está evaluando cada una de las situaciones particulares’.

"Estamos trabajando, recién estamos con nuestro segundo día de trabajo. Tenemos un proceso de evaluación de cada una de las reparticiones con respecto a las obras, principalmente las que están en proceso, pero también aquellas que están licitadas o con algún proceso de avance. Si bien hemos tenido en este periodo de transición, que hemos estado teniendo informes al respecto, ahora estamos profundizando cada uno de esos temas y evaluando los porcentajes de avance, las certificaciones, y aunado a la parte económica, que maneja Hacienda", advirtió.

Villavicencio explicó sobre las obras que están en plena construcción que, "hay un volumen importante de obras. Hay varias reparticiones, prácticamente en todas las reparticiones, hay obras a mitad ejecución, como son IPV que hay barrios en proceso, recursos en lo que es Arquitectura también, hay un volumen de obras importantes que están en distintos niveles de avances y tenemos, desgraciadamente, bastante problemática con respecto a la situación que se está viviendo actualmente. Con respecto a todo lo que es financiación, principalmente lo que es financiación de Nación, que es un alto porcentaje, entonces, esas son las que más se están evaluando’.

Sobre el estado de las obras con financiamiento internacional, por ejemplo, el Acueducto Gran Tulum, el funcionario dijo que ya hubo reuniones con las empresas que están trabajando, con el área de Hacienda y de Obras y estos entes internacionales. ‘Lo que pasa es que estos organismos internacionales no tienen la financiación directamente con la provincia, sino es a través de fondos fiduciarios. Y estos fondos fiduciarios también participan a Nación. Esto hace de que no dependa solamente de nosotros, sino también depende de Nación. Y bueno, se van a renovar autoridades y esto hace que todavía no podamos tener acceso a las nuevas autoridades, a estos fondos que son los que van a liberar para poder continuar con las obras’.

Además, adelantó que sobre los pagos a empresas contra certificación de obras, ‘han quedado deudas. Se ha cumplido hasta octubre. Ese es un trabajo que estamos haciendo en forma conjunta con el Ministerio de Economía y Hacienda. Nosotros estamos preparando la documentación técnica, si bien está todo bajo sistema, pero bueno, aparte se está haciendo el trabajo nuestro’. Y sumó a sus dichos que esperan reunirse, con el fin de poder unificar los dos sectores y poder establecer la metodología de trabajo o cómo ir destrabando".

También explicó que, la Provincia tiene que hacerse cargo, de todos los compromisos asumidos. ‘De todos modos, la respuesta definitiva se va a dar cuando tengamos un panorama completo de toda la situación de la obra pública", expresó el funcionario.