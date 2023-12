Un policía sanjuanino iba por circunvalación y en el camino se le desprendió la baulera

Federico Romera, es un oficial policial sanjuanino, que mientras iba camino a su trabajo perdió sus pertenencias. Se dio cuenta al llegar a la Comisaría 20° del departamento Angaco y realizó publicaciones en sus redes sociales, ya que según indicó lo que para otras personas puede no tener valor, para él es muy importante.

Todo sucedió hace cinco días, cuando para cumplir con sus obligaciones en las fuerzas, salió de su casa en dirección a la sede policial angaquera. Fue entonces que cargado con todo lo que lleva, para cumplir con su labor se desplazó por la avenida Circunvalación y no sintió cuando la baulera se desprendió de su motocicleta.

'Hay un tramo del trayecto del camino que recorro, donde la calle está bastante deforme y se sienten como pozos cuando uno la transita. Yo creo que en uno de esos 'golpes' , fue que se me desprendió de la moto la baulera. No escuché el ruido, venía con el casco y con todo lo que llevo a diario al trabajo, me di cuenta después', indicó el policía.