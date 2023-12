Un libro sanjuanino que indica el camino para ser mamá por inseminación artificial

El deseo de un embarazo, la planificación y el anhelo de ser madre, muchas veces se ve frustrado por distintos motivos inherentes al cuerpo de la mujer. Esa experiencia que suele marcar profundamente a las personas, ahora cuenta con un libro que prepara a las personas para poder encarar un tratamiento y alcanzar el éxito.

Se trata de ‘Sanar memorias infértiles’ el libro de Liliana Belbruno, quien pasó por Tarde 13 para contar acerca de su experiencia y lo que la inspiró a volcarse a escribir para dejar esa herramienta para las mujeres.

‘Me costó poder decidirme a escribir el libro porque no soy escritora pero quería dejar una herramienta o allanarle el camino, hacerle más fácil el camino de otras parejas o mujeres que quieren ser mamás’, explicó Lily, como también es conocida.

Acerca de su experiencia y lo que reflejó en el libro, Liliana explicó que ‘el cuerpo no puede ir si no va alineado con la mente y el alma. Básicamente comencé el tratamiento desde ese lugar, tratando de sanar esas memorias que me condicionaban, que no me dejaban avanzar y alineando mi mente a todas esas preguntas que me cerraban posibilidades, cambiándolas por preguntas y respuestas que me abrían posibilidades’.

‘Antes de comenzar el tratamiento entendí que si solamente le ponemos el cuerpo, acumulamos intentos fallidos en una historia clínica. Entonces hay que acompañar al cuerpo en el tratamiento, con una mente positiva’, señaló Liliana y agregó sobre su obra que ‘el libro trata de poder crear lo que uno tiene y anhela con el alma y el corazón’.