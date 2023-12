De terror: trabajadores mineros se quedaron sin su paga y fueron despedidos

Este lunes en horas de la tarde, sesenta trabajadores llevaron adelante una protesta en la puerta de la sede de Empreminsa, una empresa que realiza labores en la mina Veladero y que, de acuerdo a sus dichos, se los despidió sin causas justas y con una deuda que representa un sueldo y medio.

Según explicó Aguilar, uno de los trabajadores que fue despedido a Diario Huarpe el conflicto inició durante la semana anterior, cuando la empresa no depositó los sueldos de noviembre y decidió que estos trabajadores bajaran de la mina. Una vez en la Ciudad, los ahora exempleados recibieron los telegramas de despido, con un mensaje en que les explicaban que Empreminsa no se encuentra en condiciones de abonar los salarios y, que basándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, pagarán el 50% de la indemnización correspondiente.

“Lo que nos respondieron es que Barrick no les paga, y que hasta tanto no les regularice la situación a ellos, no van a pagarle a los empleados. El problema es que la empresa continúa prestando servicios en la mina, no es que ellos hayan dejado de trabajar, por ende es una decisión de la contratista y no de la mina”, denunció el ex trabajador Empreminsa.