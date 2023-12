En Ullum trabajaron 14 horas para extinguir un incendio en San Juan de Los Olivos

Luego del viento zonda que azotó a San Juan en la jornada del sábado, el titular de Protección Civil de la provincia ,comisario retirado Carlos Heredia charló con Cien por Hora sobre lo sucedido. De acuerdo con lo que comentó hubo un par de incendios de considerables dimensiones donde debió agudizar el trabajo de los bomberos y de policías.

Es así como mencionó que todo comenzó con una alerta climática, "lo que mayormente preocupó fue las temperaturas que reinaron de más de 45 grados". Esto llevó a que en la zona de Ullum, se efectuara "un incendio de gran envergadura que trajo pérdidas importantes", mencionó. Además dijo que debió trabajar una gran dotación de bomberos y policías debido a que hubo una explosión en una empresa de elaboración de aceite. Los trabajos para extinguir el fuego fueron desde las 14 del sábado hasta las 4 de la madrugada del domingo.

Según mencionó Heredia, no hubo daños en personas, pero si hubo perdidas materiales de gran importancia. "No hubo heridos", explicó y dijo que la mayor afectación fue en la construcción de la fabrica y no tanto en los alrededores.

Otro de los casos en lo que debieron actuar fue en una recicladora ubicada en Chimbas, donde tienen un sector de galpón y a cielo abierto. "Ahí también afectó una superficie grande a cielo abierto, que es un depósito de materiales y reciclados. Demandó el trabajo de bomberos, de policía, de bomberos voluntarios del municipio", dijo Heredia. Sumado a ello, mencionó que también acudió personal de salud pública que "interactuó con la asistencia preventiva de personal de bomberos". De acuerdo con lo que mencionó Heredó: "el trabajo demandó muchas horas fue muy intenso porque más allá de la complejidad del escenario del lugar teníamos la existencia del viento".