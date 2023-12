Las fiestas y el alto costo de las apariencias, según un experto

Este martes pasó por Banda Ancha, el psicólogo sanjuanino Raúl Ontiveros, para hablar acerca de situaciones que nos suelen desbordar en los tiempos de las fiestas. En esta ocasión se trata del modo en que a las personas nos afecta el que dirán nuestros pares. En un principio habló acerca de las distintas percepciones que las personas suelen tener en estas fechas, ya que si bien es un evento religioso no todos lo viven de ese modo, inclusive se ha tornado algo comercial en algunos casos.

'Las fiestas para algunos es un momento religioso, para otros un momento de encuentro, para otros de replanteos y para otros de apariencias', expresó el psicólogo.

En cuanto a lo último que destacó el especialista, esta percepción de que las fiestas incluyen apariencias dijo la fiestas son momentos en que nos reencontramos con personas con quienes no nos vimos en todo el año y muchos ciudadanos están dispuestos a hacer gastos excesivos, se endeudan y creen que en esa noche se va la vida con tal de mostrar lo que no se es. Inclusive, según dijo el experto se llega a vislumbrar una 'competencia' acerca de cómo alguien se muestra 'muchas veces se trata de escenificaciones competitivas para otro sector de la familia o de cuan exitoso fui este año',señaló.

Por otro lado, explicó que el nivel que se puede dar de competitividad puede generar en las personas puede generar estrés. 'Dicen "viene Navidad", cómo si se fuera a rendir un examen, si fuera el fin del mundo o pagar el IVA, es terrible', indicó el psicólogo Ontiveros.

El especialista además, explicó que al referirse a fiestas de 'alto costo' no sólo hace mención al plano económico sino además al emocional. Porque para muchas personas, estos encuentros implican todo un esfuerzo. 'me encontré con personas sacando créditos, tomando deudas en un tiempo donde no hay que sacarlos. Para comprar vestidos, cenas y demás sólo por aparentar. Pero también existen costos emocionales, que sea un mandato el no saber y no poder decir que no, donde habrá situaciones familiares en que sabemos que habrá mucha tensión, donde no se la pasa bien', contó el profesional.

Finalmente el psicólogo Ontiveros, afirmó que lo más importante para celebrar estos acontecimientos es no perder el sentido religioso de la Navidad, si es lo que las personas quieren. Procurando que sea lo que dice la fiesta 'Noche Buena', una buena noche para cada quien.

Mira la entrevista completa, al principio de la nota.